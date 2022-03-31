合生創展（0754）公布，集團去年全年純利達97.59億元，按年下跌28.4%；核心利潤按年急挫62.8%至47.56億元。每股盈利為3.71元，擬派末期息每股15仙；另每持有10股將獲發一股新股之紅股。
截至去年12月底止，集團全年營業額為307.34億元，較2020车343.71億元減少10.6%。其中去年銷售及預售合約出售的物業總額按年升18%至422.99億元人民幣，包括物業合約銷售額402.73億元人民幣，按年增長16.9%；另裝修合約銷售額則升47%至20.26億元人民幣。
截至去年底，集團已訂立銷售及預售合約但尚未交付予買家之建築面積約217.12萬平方米；於交付該等物業後，相關已收所得款項合共394.89億元，並將於今年確認收益。
合生創展中午收報15.02億元，升1.35%。
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