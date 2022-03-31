moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

合生創展去年核心利潤跌62%至47億 末期息15仙另10送1紅股

合生創展（0754）公布，集團去年全年純利達97.59億元，按年下跌28.4%；核心利潤按年急挫62.8%至47.56億元。每股盈利為3.71元，擬派末期息每股15仙；另每持有10股將獲發一股新股之紅股。

截至去年12月底止，集團全年營業額為307.34億元，較2020车343.71億元減少10.6%。其中去年銷售及預售合約出售的物業總額按年升18%至422.99億元人民幣，包括物業合約銷售額402.73億元人民幣，按年增長16.9%；另裝修合約銷售額則升47%至20.26億元人民幣。

截至去年底，集團已訂立銷售及預售合約但尚未交付予買家之建築面積約217.12萬平方米；於交付該等物業後，相關已收所得款項合共394.89億元，並將於今年確認收益。

合生創展中午收報15.02億元，升1.35%。

其他報道

郵儲行：息差續有挑戰 期望保持較同業為高

都市麗人去年虧損擴大至4.9億人幣 不派息

聯想控股去年多賺近五成至57億人幣 聯想集團貢獻40億創新高

恒指半日跌179點 下試10天線 科指曾跌穿10天線

俄羅斯據報向印度提出以大幅折扣價格出售石油

大S前夫汪小菲麻六記因油煙污染被罰款

中信去年多賺24%至702億元創新高 末期息0.456元

香港據報正考慮放寬對外國機組人員的防疫規定

東航墜機事故事發30天內完成初步報告 民航局朱濤：兩部黑盒數據正在解碼

滬深三大指數半日向下 上證微跌0.1%

丸龜製麵母企東利多關閉在俄羅斯所有門店

俄羅斯取消沽空禁令 交易時間延長到常規時段

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR由升轉跌 見一周低

中證監回應SEC言論 稱雙方溝通還將繼續

傳赴港IPO前尋5億美元融資 Lalamove：無具體上市計劃

虛擬產業投資專家同大家探討實質投資虛擬產業部署、投資組合配置，潛力前景、注意事項，助大家參與及發掘虛擬貨幣、NFT及元宇宙的投資機遇。

新興投資工具（Crypto, NFT及Metaverse）組合配置及投資部署Webinar

立即報名： https://link.mingpao.com/73038.htm

日期：2022年4月7日 (星期四)

時間：晚上 8:30 – 10:00 (HKT)