集團去年收入按年升2.4%至369.9億元，受宏觀市場環境及新冠疫情影響，項目售價下降，導致毛利率按年減少4.5個百分點至14.6%。

分部業務方面，集團物業銷售業務收入按年升2.6%，至365.19億元，物業租賃收入按年跌6.6%至1.11億元，管理諮詢服務收入按年跌30.4%至1.67億元，物業管理服務收入按年跌23.2%至6766.6萬元，貨物銷售按年升64.5%至1.28億元。

集團淨負債率為85.5%，按年升20.8個百分點﹔流動比率為1.3倍﹔合約負債（即預收銷售款）為909.87億元，按年增加49.5%﹔現金及銀行結餘為391.2億元，按年跌9%。

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