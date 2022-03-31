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正榮地產去年純利跌7成 不派末期息

正榮地產（6158）公布，2021年純利按年跌69.5%至8.09億元人民幣（下同），每股盈利為0.19元，核心純利按年跌30.9%至22.84億元，不派末期息，2020年末期息則為每股0.15元。

集團去年收入按年升2.4%至369.9億元，受宏觀市場環境及新冠疫情影響，項目售價下降，導致毛利率按年減少4.5個百分點至14.6%。

分部業務方面，集團物業銷售業務收入按年升2.6%，至365.19億元，物業租賃收入按年跌6.6%至1.11億元，管理諮詢服務收入按年跌30.4%至1.67億元，物業管理服務收入按年跌23.2%至6766.6萬元，貨物銷售按年升64.5%至1.28億元。

集團淨負債率為85.5%，按年升20.8個百分點﹔流動比率為1.3倍﹔合約負債（即預收銷售款）為909.87億元，按年增加49.5%﹔現金及銀行結餘為391.2億元，按年跌9%。

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