上海闢謠平台又指，由於不同地區因防控需求，管理措施有差異，可能有小區域暫時不能提供服務，但到目前為止，不存在全市將停止服務的現象。多家平台均表示，會根據防控要求，盡一切努力做好服務。

此前，內地網上流傳一張「外賣平台重要提示」的截圖，內容顯示「根據新一輪核酸篩查要求，2022年4月1日3時至2022年4月5日3時期間，所有線上app訂單線下配送、快遞全部關閉！請各位市民朋友關注好送貨時限，可能因封控導致無法及時送達」。截圖顯示，涉及的外賣平台包括美團、餓了麼、盒馬、叮咚買菜、京東到家、山姆會員商店。

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