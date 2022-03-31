moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

傳美團、餓了麼等外賣快遞全部關閉 上海闢謠平台：消息不準確

內地網傳外賣平台包括美團（3690）、餓了麼、盒馬、叮咚買菜、京東到家等外賣平台因防疫措施而需關閉，惹來內地網民關注。上海闢謠平台指，已收到上述外賣平台回覆，並未接到相關通知要求他們從4月1日起全面停止配送和快遞服務。相關平台服務總體正常，只是運力比較緊張。

上海闢謠平台又指，由於不同地區因防控需求，管理措施有差異，可能有小區域暫時不能提供服務，但到目前為止，不存在全市將停止服務的現象。多家平台均表示，會根據防控要求，盡一切努力做好服務。

此前，內地網上流傳一張「外賣平台重要提示」的截圖，內容顯示「根據新一輪核酸篩查要求，2022年4月1日3時至2022年4月5日3時期間，所有線上app訂單線下配送、快遞全部關閉！請各位市民朋友關注好送貨時限，可能因封控導致無法及時送達」。截圖顯示，涉及的外賣平台包括美團、餓了麼、盒馬、叮咚買菜、京東到家、山姆會員商店。

其他報道

郵儲行：息差續有挑戰 期望保持較同業為高

都市麗人去年虧損擴大至4.9億人幣 不派息

聯想控股去年多賺近五成至57億人幣 聯想集團貢獻40億創新高

恒指半日跌179點 下試10天線 科指曾跌穿10天線

俄羅斯據報向印度提出以大幅折扣價格出售石油

 

 

 

虛擬產業投資專家同大家探討實質投資虛擬產業部署、投資組合配置，潛力前景、注意事項，助大家參與及發掘虛擬貨幣、NFT及元宇宙的投資機遇。

新興投資工具（Crypto, NFT及Metaverse）組合配置及投資部署Webinar

立即報名： https://link.mingpao.com/73038.htm

日期：2022年4月7日 (星期四)

時間：晚上 8:30 – 10:00 (HKT)