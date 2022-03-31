根據法案，訂定承批公司、博彩中介、合作人及管理公司從事業務的條件；規定博彩中介及管理公司僅可向一間承批公司提供服務，且其合同須經政府核准，以更有利於監管。另訂定承批公司、博彩中介、合作人及管理公司的具體經營義務，以及明確承批公司相對於博彩中介、合作人及管理公司的監管權，為連帶責任提供更清晰的認定依據。

在此之外，在法察上明確刑事及行政違法行為。法案對不法接受存款罪及拒絕履行法案所規定的合作義務等違法行為作出刑事處罰，同時明確各違法主體的行政處罰，並訂定關閉幸運博彩區、禁止從事業務等附加處罰，以提升違法行為的阻嚇性。在法案生效前，已發出的博彩中介准照繼續有效直至有效期屆滿為止，並僅自其提出續期申請時方適用法案所規定的要件。在法案生效前，已獲許可的合作人，須於90日內提出許可的申請，在申請期間仍可繼續經營業務。

其他報道

證監會公布各委員會新任命及續任委員

遠展：下半財年共變現逾41億

2月新申請按揭貸款按月大減37.2%

2月人民幣存款急回落至萬億以下

中石油去年盈利增3.85倍 末期息0.09622元人幣

香港2月零售銷售額按年轉跌14.6% 遠遜預期 網購升50%

惠康延續「日日有低價」計劃 明日起醫護人員可半價購買精選產品

缺北水成交縮34% 恒指收市跌235點 三大指數連跌3季 近3年最長連跌

另澳門博監局局長何浩瀚今午與傳媒會面，他指出，已收到6間承批公司續期到今年底的申請，政府方面正分析及整理，並會在適時公布。至於續期半年費用是否介乎5000萬8000萬澳門元，他謂不便透露。

虛擬產業投資專家同大家探討實質投資虛擬產業部署、投資組合配置，潛力前景、注意事項，助大家參與及發掘虛擬貨幣、NFT及元宇宙的投資機遇。

新興投資工具（Crypto, NFT及Metaverse）組合配置及投資部署Webinar

立即報名： https://link.mingpao.com/73038.htm

日期：2022年4月7日 (星期四)

時間：晚上 8:30 – 10:00 (HKT)