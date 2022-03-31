聯交所宣布，由下周一（4月4日）起，志高控股的上市地位將予以取消。
該公司的股份自2020年5月15日起已暫停買賣，並且未能於2021年11月14日或之前履行聯交所訂下的復牌指引而復牌。
於2021年12月10日，該公司尋求由上市覆核委員會覆核上市委員會的決定。今年3月22日，上市覆核委員會維持上市委員會取消該公司上市地位的決定。
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