有關建議準則以氣候相關財務披露工作小組的建議為基礎，旨在訂立全面及有效並以投資者為重點的可持續發展信息披露的全球基準。

為配合督導小組的策略計劃，以支持制訂一套全球劃一的可持續發展匯報準則，證監會和港交所（0388）準備與包括香港會計師公會和審計及會計行業在內的業界、上市公司、包括國際證監會組織在內的國際準則制定組織及主要持份者積極溝通，就可如何在香港應用ISSB的建議披露規定進行評估及收集意見。

證監會行政總裁及督導小組聯席主席歐達禮（Ashley Alder）表示，憑藉有關基準，投資者將獲提供一致和可比較的資料，以了解各公司現正為應對迫在眉睫的氣候變化問題而採取的行動。金管局總裁及督導小組聯席主席余偉文表示，督導小組確認一套全球劃一的可持續發展匯報準則的重要性，不僅為金融機構自身的匯報提供了基準，同時提高了可持續發展相關財務數據的可用性，有助金融機構對其交易對手進行評估。

其他報道

中生製藥去年多賺4.27倍 末期息增1倍

港交所下周一取消志高控股上市地位

禹洲去年盈利升逾6倍至8.6億人幣 不派末期息

澳門行政會：法案規定中介人及管理公司僅可服務一賭牌牌主 違法面臨閉場處分

虛擬產業投資專家同大家探討實質投資虛擬產業部署、投資組合配置，潛力前景、注意事項，助大家參與及發掘虛擬貨幣、NFT及元宇宙的投資機遇。

新興投資工具（Crypto, NFT及Metaverse）組合配置及投資部署Webinar

立即報名： https://link.mingpao.com/73038.htm

日期：2022年4月7日 (星期四)

時間：晚上 8:30 – 10:00 (HKT)