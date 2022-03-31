港交所（0388）宣布，其慈善基金旗下社區項目資助計劃2022邀請香港社會企業提出申請。慈善基金今年向計劃撥款1000萬元，支持本地社企的業務建立和增長，以及開展嶄新項目，以應對社區及環境上的各樣挑戰。該計劃已開始接受申請，直至4月30日。
社區項目資助計劃主要支持關注四大範疇的項目 —「理財教育」、「多元共融」、「扶貧紓困」及「環境可持續發展」。計劃於去年推出，由香港社會服務聯會管理，宗旨是為社會服務機構的中短期本地社區項目提供支援。去年計劃支持了11個本地社區項目。
集團首席傳訊總監兼香港交易所慈善基金公司秘書高凱莉指，期待這些有影響力的社會企業項目，並將全力支持，以實踐回饋社會的長期承諾。作為一家肩負使命的公司，集團致力實現有意義和積極的變革，攜手與社會、客戶和市場共創繁榮。
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