社區項目資助計劃主要支持關注四大範疇的項目 —「理財教育」、「多元共融」、「扶貧紓困」及「環境可持續發展」。計劃於去年推出，由香港社會服務聯會管理，宗旨是為社會服務機構的中短期本地社區項目提供支援。去年計劃支持了11個本地社區項目。

集團首席傳訊總監兼香港交易所慈善基金公司秘書高凱莉指，期待這些有影響力的社會企業項目，並將全力支持，以實踐回饋社會的長期承諾。作為一家肩負使命的公司，集團致力實現有意義和積極的變革，攜手與社會、客戶和市場共創繁榮。

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