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譚仔國際：譚仔三哥米線首間日本分店開業

譚仔國際（2217）宣布，旗下品牌「譚仔三哥米線」在日本的首間分店今日開業，正式進軍日本市場。集團此前提到，未來3年會計劃會在日本開設25間分店，據指首3家分店將分別落戶於東京吉祥寺、新宿和惠比壽。

集團日本首間分店位於新宿中央通，鄰近新宿站東口，佔地兩層，面積合共195平方米，設有66個座位；新宿中央通店採用集團第四代新設計，以黑白格及棗紅色為主要特色，風格年輕化，並加入了為人熟識的中文「三哥」字句。

日本分店供應六款米線湯底，並有10種不同辣度選擇。此外，餐牌提供25款配料選擇，包括雞肉、腩肉、乍醬等，並提供土匪雞翼、蒜泥白肉等招牌小食。因應當地口味，集團亦加入日本人喜愛的鵪鶉蛋及油揚。

譚仔國際主席、執行董事兼行政總裁劉達民先生表示，期望長遠把米線打造成為繼烏冬、蕎麥麵和拉麵之後的日本第四麵食，未來將繼續積極拓展海外市場，致力將獨特的「譚仔味」及品牌飲食文化帶到全世界。

 

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