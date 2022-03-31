財匯局於今年1至2月份進行調查，以了解註冊和認可上市公司核數師對實施新準則的準備情況，調查發現48%的上市公司核數師已制訂實施計劃，40%仍在制訂計劃，12%尚未開始。局方表示，為趕及實施限期，最常見的挑戰包括人力資源、資訊科技基礎建設，以及如何設計應對質素風險的回應。

此外，52%上市公司核數師指，已按照《香港質素管理準則第 1 號》 或其相等的國際準則的要求，為其質素管理設計了相關控制，在實施進度上屬於相對高階。

財匯局行政總裁馬力表示，對於尚未制定實施計劃的上市公司核數師（52%），局方促請他們進行差距分析，以迅速識別和應對任何知識和資源方面的需求。

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