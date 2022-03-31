財匯局今日發布上市公司核數師對於新質素管理準則的實施進度的調查結果。上述準則與國際接軌，並將於今年12月15日生效，規定會計師事務所和審計項目層面要有更積極的審計質素管理，旨在提升項目質素管理覆核，以及會計師事務所層面所進行的監控和補救措施，以保證審計質素。
財匯局於今年1至2月份進行調查，以了解註冊和認可上市公司核數師對實施新準則的準備情況，調查發現48%的上市公司核數師已制訂實施計劃，40%仍在制訂計劃，12%尚未開始。局方表示，為趕及實施限期，最常見的挑戰包括人力資源、資訊科技基礎建設，以及如何設計應對質素風險的回應。
此外，52%上市公司核數師指，已按照《香港質素管理準則第 1 號》 或其相等的國際準則的要求，為其質素管理設計了相關控制，在實施進度上屬於相對高階。
財匯局行政總裁馬力表示，對於尚未制定實施計劃的上市公司核數師（52%），局方促請他們進行差距分析，以迅速識別和應對任何知識和資源方面的需求。
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