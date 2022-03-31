世茂服務（0873）公布去年未經審核業績，純利為11.3億元人民幣（下同），按年增長63.1%，每股盈利為0.47元，按年增38.2%，建議末期股息派息率為30%。
集團去年收入為84.26億元，按年增67.7%﹔當中物業管理服務收入約41.87億元，按年增54.4%，佔總收入49.7%，毛利率為27.5%，按年升0.4個百分點﹔社區增值服務收入達25.13億元，按年增57%，佔整體收入的29.8%，毛利率為38.4%，按年跌1.7個百分點﹔非業主增值服務收入達8.71億元，按年增22.2%，佔整體收入的10.3%，毛利率為27.4%，按年跌0.7個百分點；城市服務收入達8.55億元，毛利率為13.4%，按年微跌0.1個百分點。
集團截至去年底的現金及現金等價物為98.42億元，按年升68.8%﹔截至去年底的物業 管理服務在管建築面積達2.405億平方米，按年增約64.6%，集團的合約建築面積約為3.08億平方米，按年增約53.2%。
世茂服務今日收跌4.11%，報4.2元。
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