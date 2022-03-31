龍光（3380）公布未經審核的2021年度業績，純利為100.2億元人民幣（下同），按年跌23%，每股盈利為1.8268元，核心純利為96.3億元，按年跌20%，核心利潤率為12.8%，按年跌4.6個百分點﹔集團未有披露末期息。
集團指，去年收入為782.9億元，按年增長10.2%，毛利率為21.9%，按年跌8.1個百分點。集團截至去年底的現金及銀行結餘為382.36億元，按年跌10.8%，銀行及其他借貸總裁938.75億元，按年升17.1%，淨債項權益比率為82.1%，按年升20.7個百分點。
龍光今跌1.33%，報2.23元。
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