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【羅仕揚專欄】因為防疫，所以加薪？

    「兄弟們，今年如果你加唔到三成人工，知唔知係代表乜呀？係代表失敗呀！」睡眼惺忪之際，通訊軟件內的舊同事群組，突然傳來這樣的一個短訊，正盤算著自己是否真的很失敗，短訊下已附上一篇新聞報道，標題大致是《疫情下現人才荒  香港金融專才加薪達三成》。只見分享報道過後，群組內多個成員，包括說出戲謔言論的本人，也隨即輸入「笑到喊」的Emoji圖案，大概就知道失敗的，似乎不只我一個。

    外界經常對金融業、投資銀行有很多無謂的幻想，或者是看《華爾街狼人》看上腦吧，總覺得投行員工可輕易搵大錢，滿足既奢華又繽紛的生活，但事實上金融業工作，大部分都既煩瑣又枯燥乏味，需要長時間對著熒幕上的Excel及報價機工作，年紀越大，更越想一放工就衝回家休息。然而為了配合大眾期望與口味，部分媒體確實經常聚焦在投行員工的收入上。筆者當然不敢說在過去這段時間，業內沒有金融專才獲加薪三成以上，也不敢自詡可代表業界同袍，但就生活圈內的大部分同事、舊同事及業內友好，文章內所描繪的理想加薪境況，似乎並沒有發生在大家眼前。

    縱觀報道內容，金融業內出現人才荒，原因主要有二：嚴謹的防疫政策及移民潮，雖然這兩個因素出現在同一時空，但影響對象、以至更具加薪議價能力的人，也不盡相同。不能否認的，是香港過去一年的防疫及隔離措施，確實嚇怕了不少外國商界及金融業人士，要知道不少老闆級別的高層，他們的日常工作就是巡視各地業務，亞太區總部通常設於香港，作為連結各地業務的樞紐，也是這些高層的歇腳地。若每每進出香港，都要隔離14日，一年會有多少時間浪費在隔離上？除非這些跨國企業的主要市場是大中華地區，不得不駐足香港以北望神州，否則它們想將總部搬至其他逐步撤銷隔離政策的亞太地區，特別是新加坡等，絕對值得理解，亦是意料之內。

    老闆級別的高層距離凡人太遙遠，但投行內的中低層，也有不少外國人。防疫政策下不能外遊尚且能忍，但連落酒吧飲嘢、做Gym也不行？這確實大大違背凡人的生活日常。去年疫情較平穩時，Trading Floor上確實有不少外國同事，經常埋怨口罩令、隔離令等是多此一舉，更不諱言既然打針也不能獲得較寬鬆待遇，那麼打針的誘因為何？雖然已Relocate來香港工作的外國人，純粹因本港防疫政策而要求遷移到其他地區的，暫時仍未見過；但本來已獲安排需到外地工作，因本港隔離令等而需多作考慮、甚至因此而對赴港卻步的，卻不能說完全沒有。

正因為吸引外國人來港工作的難度增加，對於某些職位只會聘用外國人的外資投行來說，增加來港工作的報酬，用錢來吸引員工赴港上任，是其中一個可行做法。額外回報通常會體現在津貼上，而非會直接加在薪金上，只因薪金易升難降，津貼可令僱主更具彈性。理清一下邏輯，本身已在本港工作的外籍非高層級別行家，因防疫措施而離港的其實不多，或許在年度Review時，他們會利用這作為藉口去bargain更多回報，但要真的爭取到些甚麼，或許就更視乎各人的議價能力有多高。加薪三成？挖角跳糟，又或本身人工Base較低的低層，倒不是不會發生；但若果是這些情況，卻是非抗疫年代也不時發生的正常商業行為，「因為防疫所以加薪」的因果關係，似乎不怎樣成立。

至於移民潮，對留下來的人，帶來的只有「加辛」，而非「加薪」。過去兩年舉家移民的同事行家，為數不少，但人走了，其他留下來的人就可以獲加薪？這只是美麗的誤會。投行瘦身的步伐，自金融海嘯後的十多年，其實從未停過，高層們用盡方法縮減開支，是無論好市、抑或淡市也會持續地做的終生事業。自然流失是精簡人手的最高境界，既不用賠錢，也不用承擔法律責任，何樂而不為？員工移民自願離職正好可加快達成Cut Cost的目標，除非人手少到對正常運作構成停擺風險，否則又豈會輕易重啟招聘？高層們的思維是這樣的：如果你決意要走，就算工作量多寡，你還是會走；若果你走不到，就算添加更多的工作量，你也只能咬緊牙關幹下去，又何需去填補離開的人手、甚至額外增加你的回報？

至於高中層走了，中低層可升職填補空缺的，也不是行內普及的做法。要精簡人手，就先從精簡架構開始，若有中高層走了，真實的做法是任由該職位空缺掉、甚至從此消失掉，自此沒有了這一個職位。至於該職位的日常工作，則可能由其他中低層攤分。再聽過一個例子，朋友因上司移民而獲升職，但高層講明只升職級、收入維持不變，更拋下一句：「你Title高咗，你出去搵份Title高啲嘅工都易啲啦，唔好為咗一萬幾千同我拗。」朋友哭笑不得，公司升同事職，不是為了要留住人才嗎？將升職當作是方便人才日後更易離開的階級，豈非本末倒置？

嚴謹的防疫政策，或許為外籍同業增加了要求加薪的議價能力，但如此市況下，能獲大幅加薪的又有幾多？本地投行同業更遑論受惠，加薪三成大概只存在幻想裡；移民潮令留下來的人更易上位、更易加薪，也只是童話故事。或許你會問，為何獵頭顧問在接受訪問時，會描繪出如此美滿的就業前景？別忘記獵頭是靠配對人才謀生，就算最終配對不成，單是找到人去見工，他們也會有錢落袋，說些好話吸引行內人去面試，也總好過「無米落鑊」。正如地產代理接受媒體訪問時，就算近期樓價調整，不也千篇一律地預測下半年樓市會反彈嗎？若非如此，又豈能吸引人入場？

羅仕揚