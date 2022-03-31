moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

有線寬頻去年蝕3.64億 探索免費電視新節目合作模式

有線寬頻（1097）公布2021年度全年業績，期內淨虧損擴大至3.64億元，不派息。集團收費電視客戶去年減少2.1萬名至71.5萬名。雖然期內廣告收入增加，但是媒體業務虧損仍擴天至3.08億元。集團表示，正在對業務作策略檢討，包括探索免費電視新節目合作模式，並表示不排除出售虧損業務以加強財務狀況。

集團指，收費電視觀眾及廣告收入均告減少，反而免費電視香港開電視受惠於地產、日新月異的消費品及政府的廣告需求，收入有所增加。數碼及社交媒體的廣告收入亦錄得增長。客戶在港鐵車廂的廣告開支方面，則採取保守方案，不過與MTR Mobile線上線下綑綁式銷售提供新收入來源，在年內錄得題著增長。

隨著收費電視訂戶減少，整體媒體收入按年減少13%，只有5.72億元。電訊業務收入則按年增長不到1%，達4.17億元。撇除受限制存款1100萬元，集團手持銀行存款按年減少55.4%，只餘7000萬元。淨資產負債率由2020年度的1.36倍，按年大增至5.04倍。整體經營費用持續四年下降，去年度按年減少約500萬元至12.98億元。員工數目按年減少117人，只餘1155人。其正探索免費電視及其他數碼媒體平台的全新電視節目合作模式，並對可行重組方案進行策略檢討，從而改善業務表現及管理效率。