集團指，收費電視觀眾及廣告收入均告減少，反而免費電視香港開電視受惠於地產、日新月異的消費品及政府的廣告需求，收入有所增加。數碼及社交媒體的廣告收入亦錄得增長。客戶在港鐵車廂的廣告開支方面，則採取保守方案，不過與MTR Mobile線上線下綑綁式銷售提供新收入來源，在年內錄得題著增長。

隨著收費電視訂戶減少，整體媒體收入按年減少13%，只有5.72億元。電訊業務收入則按年增長不到1%，達4.17億元。撇除受限制存款1100萬元，集團手持銀行存款按年減少55.4%，只餘7000萬元。淨資產負債率由2020年度的1.36倍，按年大增至5.04倍。整體經營費用持續四年下降，去年度按年減少約500萬元至12.98億元。員工數目按年減少117人，只餘1155人。其正探索免費電視及其他數碼媒體平台的全新電視節目合作模式，並對可行重組方案進行策略檢討，從而改善業務表現及管理效率。