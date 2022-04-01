拜登宣布為期半年的創紀錄儲備油投放計劃，原油期貨應聲回落。紐約期油跌7%，報100.28美元；布油跌6.0%，報104.71美元。

道瓊斯工業平均指數收跌550點，跌幅1.57%，報34678點。標普500指數收跌72點，跌幅1.57%，報4530點。納斯達克綜合指數收跌221點，或1.54%，報14220點。

道指成份股全跌，聯合健康跌2.08%，報509.97美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低71點，而可口可樂表現最佳，但仍跌0.34%，報62元，拖低道指1點。

科技股方面，蘋果收市報174.61元，跌1.77%，谷歌母公司Alphabet收市報2781.35元，跌2.02%，亞馬遜收市報3259.95元，跌1.98%，Facebook收市報222.36元，跌2.4%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.95%，報455點。德國DAX指數收跌1.31%，報14414點；法國CAC 40指數跌1.22%，報6659點；英國富時100指數收跌0.84%，報7515點。

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