紐約上訴法院裁定，中國新近實施的數據安全法無礙一份有關人人公司的保密估值報告公之於眾。
金融諮詢公司Duff & Phelps早前請求封印人人公司的估值報告，理由是如果中國政府認定其違反了數據安全法，它可能面臨「嚴厲處罰」。
州法院法官在一致裁定中表示，Duff＆Phelps未能提供任何證據，以證明中國政府可能會把一項去年9月生效的法律適用於三年多前的估值報告。
Duff & Phelps的一位律師未回應查詢。
人人公司曾被吹捧為中國的Facebook，其投資者正在尋求獲得這份估值報告。投資者訴稱，公司創始人和軟銀集團策劃了一項分拆，剝離了公司最有價值的資產，其中包括其在舊金山的個人金融初創公司Social Finance Inc.的大量股權。
中國去年實施了一系列舉措以加強政府對電子信息的控制，數據安全法即為其中之一。根據該法，其適用於中國境外，違法行為可能導致罰款、吊銷營業執照或追究刑事責任。數據安全問題是中國整頓科技行業的原因之一。
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