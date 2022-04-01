金融諮詢公司Duff & Phelps早前請求封印人人公司的估值報告，理由是如果中國政府認定其違反了數據安全法，它可能面臨「嚴厲處罰」。

州法院法官在一致裁定中表示，Duff＆Phelps未能提供任何證據，以證明中國政府可能會把一項去年9月生效的法律適用於三年多前的估值報告。

Duff & Phelps的一位律師未回應查詢。

人人公司曾被吹捧為中國的Facebook，其投資者正在尋求獲得這份估值報告。投資者訴稱，公司創始人和軟銀集團策劃了一項分拆，剝離了公司最有價值的資產，其中包括其在舊金山的個人金融初創公司Social Finance Inc.的大量股權。

中國去年實施了一系列舉措以加強政府對電子信息的控制，數據安全法即為其中之一。根據該法，其適用於中國境外，違法行為可能導致罰款、吊銷營業執照或追究刑事責任。數據安全問題是中國整頓科技行業的原因之一。

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