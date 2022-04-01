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港股ADR跌384點 夜期低水218點 美期升亞股跌

美股上下跌，港股ADR跌384點或1.78%，報21611點，夜期跌211點或0.96%，報21779點，夜期低水218點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.84%，折合報363.59元；阿里巴巴（9988）跌4.98%，折合報106.52元；美團（3690）跌4.46%，折合報148.66元；匯控（0005）跌1.1%，折合報53.61元；建行（0939）跌1.26%，折合報5.82元。

道期現升0.202%；標期現升0.17%；納期現升0.14%。日股現跌1.27%，韓股現跌0.78%，澳股現升0.02%。

紐油現升0.19%或0.2美元，報100.48美元；布油現升0.31%或0.33美元，報105.04美元；金價現跌0.19%或3.74美元，報1933.7美元；美國10年期債息現升1.79%或0.042厘，報2.38厘。

北水續休。

今日焦點股份可留意：

有線寬頻（1097）去年蝕3.64億，探索免費電視新節目合作模式。

大新銀行（2356）去年多賺11%息0.24元，淨息差擴闊至1.72%。

國美零售（0493）去年虧損收窄至44億元人幣，手持現金顯著減少。

龍光（3380）去年核心盈利96.3億人幣，倒退兩成。

世茂服務（0873）去年多賺63%，末期息派息率為30%。

華潤置地（1109）︰開發物業毛利率將維持22至23%。

融創（1918）已將「20融創01」利息劃付至指定賬戶。

譚仔國際（2217）：譚仔三哥米線首間日本分店開業。

中生製藥（1177）去年多賺4.27倍，末期息增1倍。

禹洲（1628）去年盈利升逾6倍至8.6億人幣，不派末期息。

遠展（0035）：下半財年共變現逾41億。

中石油（0857）去年盈利增3.85倍，末期息0.09622元人幣。

 

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