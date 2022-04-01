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逾十隻內房未趕及公布業績而停牌 旭輝發19.6億可換股債

一批未能在「死線」前發布2021年度業績的內房股於今日起停牌，除了早早公布停牌的恒大系中國恒大（3333）、恒大物業（6666）、恒大汽車（0708）外，包括融創中國（1918）、世茂（0813）、佳兆業（1638）、奧園系的中國奧園（3883）、奧園健康（3662）、花樣年系的花樣年（1777）、彩生活（1778）、當代置業（1107）、陽光１００中國（2608）、高銀金融（0530）、去年上市的物管股榮萬家（2146）及中介股合富輝煌（0733）等。

這邊廂大批內房及相關股份因債務或疫情等原因停牌，另一邊廂旭輝（0884）則披露，發行19.57億港元於2025年到期的6.95%有擔保可換股債券。該筆可換股債初步轉換價每股5.53元，若悉數轉換將可轉換近3.54億股旭輝股份，相當於旭輝現有已發行股本約4.03%及因該等債券獲悉數轉換後產生的轉換股份擴大後已發行股本約3.87%。

旭輝指，發行所得淨額約19.27億港元，將用作再融資，包括即將贖回在2022年到期、票息6.7厘的16億元人民幣優先票據，尚未尚回的15億元。

 

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