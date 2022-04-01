這邊廂大批內房及相關股份因債務或疫情等原因停牌，另一邊廂旭輝（0884）則披露，發行19.57億港元於2025年到期的6.95%有擔保可換股債券。該筆可換股債初步轉換價每股5.53元，若悉數轉換將可轉換近3.54億股旭輝股份，相當於旭輝現有已發行股本約4.03%及因該等債券獲悉數轉換後產生的轉換股份擴大後已發行股本約3.87%。

旭輝指，發行所得淨額約19.27億港元，將用作再融資，包括即將贖回在2022年到期、票息6.7厘的16億元人民幣優先票據，尚未尚回的15億元。

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