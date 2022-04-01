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科指股全跌 恒指低開303點 伙科指齊跌穿10天線

恒指今早低開303點或1.39%，報21693點，成交金額35億元；國指今早低開134點或1.79%，報7391點。恒生科技指數開市報4420點，跌3.01%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）拖累大市。友邦（1299）、建行（0939）、工行（1398）貢獻恒指較多。

藍籌13隻升，45隻下跌，8隻無升跌。龍湖（0960）升1.61%，報40.95元，是升幅最大的藍籌，安踏（2020）跌4.93%，報93.55元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，30隻下跌。升幅最大的是聯想（0992）開市報8.5元，跌0.23%；跌幅最大的是百度（9888）開市報130.5元，跌7.77%。

恒指跌穿10天線(21815.01點)。科指跌穿10天線(4551點)跌近20天線(4402.49點)。

有線寬頻（1097）去年蝕3.64億，探索免費電視新節目合作模式。無成交，報0.042元。

大新銀行（2356）去年多賺11%息0.24元，淨息差擴闊至1.72%。無成交，報6.96元。

國美零售（0493）去年虧損收窄至44億元人幣，手持現金顯著減少。開市報0.49元，無升跌。

龍光（3380）去年核心盈利96.3億人幣，倒退兩成。開市報2.23元，無升跌。

世茂服務（0873）去年多賺63%，末期息派息率為30%。開市報4.19元，跌0.24%。

華潤置地（1109）︰開發物業毛利率將維持22至23%。開市報36.8元，升0.82%。

融創（1918）已將「20融創01」利息劃付至指定賬戶。停牌。

譚仔國際（2217）：譚仔三哥米線首間日本分店開業。開市報2.67元，升0.38%。

中生製藥（1177）去年多賺4.27倍，末期息增1倍。開市報4.79元，跌2.04%。

禹洲（1628）去年盈利升逾6倍至8.6億人幣，不派末期息。開市報0.445元，升9.88%。

遠展（0035）：下半財年共變現逾41億。無成交，報2.66元。

中石油（0857）去年盈利增3.85倍，末期息0.09622元人幣。開市報3.95元，跌2.71%。

異動股

上升異動股，包括，禹洲（1628）開市報0.445元，升9.88%；建業地產（0832）開市報0.82元，升7.89%；鴻承環保科技（2265）開市報0.85元，升6.25%；創勝集團醫藥（6628）開市報9.7元，跌0.51%；遊萊互動（2022）開市報0.113元，升5.61%；裕承科金（0279）開市報0.184元，升4.55%；上海復旦（1385）開市報24.25元，升3.19%；中國通才教育（2175）開市報3.94元，升2.87%；華寶國際（0336）開市報4.48元，升2.52%；齊合環保（0976）開市報0.83元，升2.47%。

下跌異動股，包括，百度（9888）開市報130.5元，跌7.77%；佳兆業美好（2168）開市報7.6元，跌7.43%；嗶哩嗶哩（9626）開市報201元，跌7.12%；京東健康（6618）開市報45.6元，跌5.2%；蔚來集團（9866）開市報166.3元，跌5.08%；VESYNC（2148）開市報5.09元，跌5.04%；安踏（2020）開市報93.55元，跌4.93%。

 

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