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美國針對俄羅斯晶片公司實施新一輪制裁 涉最大晶片製造商Mikron

西方國家繼續對俄羅斯推出制裁行動。美國對近36家俄羅斯企業和個人實施制裁，重點對象是俄羅斯最大的晶片製造商和最大的微電子出口商。美國財政部指，這些企業和個人正在幫助俄羅斯逃避西方的經濟制裁，並協助該國的國防和情報機構。

美國公布，制裁決定包括21個實體和13名個人，其中包括晶片公司Mikron。財政部稱，這是一家至關重要的俄羅斯晶片公司，也是一家關鍵的集成電路和電子零組件製造商。財政部表示，Mikron還生產俄羅斯國家支付卡系統(Mir)所用的國產晶片。

在Visa和萬事達卡暫停在俄羅斯的運營後，俄羅斯就通過Mikron幫助建立的Mir支付系統來規避一些金融制裁。據知情人士透露，俄羅斯還鼓勵印度將其統一支付系統(UPI)與俄方的Mir連接起來，以便印度和俄羅斯的銀行卡可以無縫使用。

最新的制裁還針對俄羅斯科技行業的其他幾家公司，美國財政部表示，這些公司依賴西方技術來使他們的產品正常運行。其中包括衛星製造公司AO NII-Vektor、與俄羅斯國防工業有關聯的電腦公司T-Platforms、生產導航設備的Molecular Electronics Research Institute。

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