moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

世茂一筆境內債插7成 中途停牌

無法於於業績發布「死線」前公佈業績的世茂集團（0813），今日一筆境內債「20世茂03」插水，暫報27元，跌7成。該筆債券於今日10時53分停牌，下午2時57分恢復交易。

「20世茂03」發行額為28億元人民幣，年期7年，票息3.9厘，到期日為2027年3月25日。

另外，遠洋集團（3377）的一筆10年期、30億元、票息4.76厘的境內人民幣債券「15遠洋05」亦跌24.3%，報76元。「15遠洋05」曾於9時59分停牌，並於10時29分恢復交易。

部分內房境內債反彈，當中在業績公佈「死線」前發布未經審核的2021年業績的合景泰富（1813）旗下的「15合景02」，今日債價彈45.83%，暫報88.9元。「15合景02」規模8億元人民幣、7年期及2022年12月到期。

「15合景02」異動導致盤中停牌，於今日10時01分暫停交易，並將於下午2時57分起恢復交易。

另外，世茂（0813）除了境內債「20世茂03」插水外，亦有多筆債券反彈，「20世茂G4」彈11.59%、「19世茂01」彈7.36%、「19世茂G3」彈5.67%。

 

其他報道

FT：華為在俄美之間陷兩難 倘繼續向俄出口設備恐再遭美國制裁

港元拆息全線向下 1個月HIBOR大跌至0.2389% 港元貶至逾2年最弱

保時捷IPO已選定牽頭銀行 估值或達千億美元

萬科旗下物業服務子公司萬物雲申請香港IPO

女股神Cathie Wood連續3天沽Tesla 套現約1億美元

財新中國3月製造業PMI跌穿50 見逾2年低 外需惡化

據報內地要求信貸資產財產權信託「不得新增，存量壓降」

美國針對俄羅斯晶片公司實施新一輪制裁 涉晶片製造商Mikron

科指股全跌 恒指低開303點 伙科指齊跌穿10天線

滬深三大指數今早低開 人行淨回籠900億元人幣

逾十隻內房未趕及公布業績而停牌 旭輝發19.6億可換股債

港股ADR跌384點 夜期低水218點 美期升亞股跌

紐約法院裁定 中國數據安全法不能作為拒絕披露估值報告的理由

憂經濟衰退 美股兩連跌 道指挫550點 紐約期油跌7%

 

虛擬產業投資專家同大家探討實質投資虛擬產業部署、投資組合配置，潛力前景、注意事項，助大家參與及發掘虛擬貨幣、NFT及元宇宙的投資機遇。

新興投資工具（Crypto, NFT及Metaverse）組合配置及投資部署Webinar

立即報名： https://link.mingpao.com/73038.htm

日期：2022年4月7日 (星期四)

時間：晚上 8:30 – 10:00 (HKT)