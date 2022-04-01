「20世茂03」發行額為28億元人民幣，年期7年，票息3.9厘，到期日為2027年3月25日。

另外，遠洋集團（3377）的一筆10年期、30億元、票息4.76厘的境內人民幣債券「15遠洋05」亦跌24.3%，報76元。「15遠洋05」曾於9時59分停牌，並於10時29分恢復交易。

部分內房境內債反彈，當中在業績公佈「死線」前發布未經審核的2021年業績的合景泰富（1813）旗下的「15合景02」，今日債價彈45.83%，暫報88.9元。「15合景02」規模8億元人民幣、7年期及2022年12月到期。

「15合景02」異動導致盤中停牌，於今日10時01分暫停交易，並將於下午2時57分起恢復交易。

另外，世茂（0813）除了境內債「20世茂03」插水外，亦有多筆債券反彈，「20世茂G4」彈11.59%、「19世茂01」彈7.36%、「19世茂G3」彈5.67%。

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