羅嘉進將負責中電在中國內地的業務，項目涵蓋廣泛的能源技術，包括核電、煤電、水電、風電、太陽能光伏發電以及能源零售業務。中國區業務將持續專注於開發及營運高質量可再生能源和零碳項目，同時更有效地管理其他關鍵資產，致力把握國家 2060年前實現碳中和目標和能源轉型帶來的新機遇。

羅履新前擔任中華電力營運總裁一職，他於 2001 年加入中電，曾出任多個部門的管理職位，包括財務管理、可再生能源開發、燃料採購管理、策略規劃、商務發展和營運管理等。

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