譚仔三哥推出2款泡泡浴鹽，分別是甜美番茄湯味及特辣麻辣湯味，更邀請女神阿Gi露肩代言。譚仔三哥指，兩款名湯都香氣十足，「性質溫和，絕不乸眼」，適合任何皮膚人士使用。

之前譚仔三哥曾在愚人節推出三小辣面膜，網民都以為是開玩笑，惟譚仔三哥卻突然開啟「認真mode」，真的在門市推出面膜。所以今次網民對於浴鹽新品，真係覺得「難分真與假」。

另外，譚仔亦推出新產品「譚仔米．扇」，聲稱以63萬條米線交織而成，並且經過「譚仔姐姐」長時間使用麻辣湯烹煮。除咗有陣陣譚仔獨有嘅麻辣香氣、讓客人食米線時，可以用「米．扇」散熱。

除了譚仔三哥及譚仔雲南米線，家居用品連鎖店宜家（IKEA）更跟隨潮流，推出「首個 NFT項目」（Non-Furniture ​​Treasure），一系列99件。但呢到所指的Treasure，是指顧客遺棄在IKEA分店內的寶物（俗稱垃圾）。宜家更大玩「認領」 NFT遊戲，客人可根據帖文的提示，到分店舖尋找心儀NFT，拍下照片並上傳到相關NFT的留言位置，再回答希望獲得該NFT的原因。獲得最多Like的玩家，可贏得該件NFT實體版及收藏獎勵熱狗券。​

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