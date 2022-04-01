moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

財經花生︱難分真假 愚人節各大品牌紛推新產品 譚仔三哥出浴鹽邀阿Gi代言

又到一年一度愚人節！各大品牌又係時候絞盡腦汁，推出不同新奇產品吸引市場眼球。每年愚人節都準時推出新產品、譚仔國際（2217）旗下譚仔三哥與譚仔雲南米線今年亦無令大家失望，兩間公司分別推出期間限定商品，分別為譚仔三哥2款味道的泡泡浴鹽，以及譚仔米扇。

譚仔三哥推出2款泡泡浴鹽，分別是甜美番茄湯味及特辣麻辣湯味，更邀請女神阿Gi露肩代言。譚仔三哥指，兩款名湯都香氣十足，「性質溫和，絕不乸眼」，適合任何皮膚人士使用。

之前譚仔三哥曾在愚人節推出三小辣面膜，網民都以為是開玩笑，惟譚仔三哥卻突然開啟「認真mode」，真的在門市推出面膜。所以今次網民對於浴鹽新品，真係覺得「難分真與假」。

另外，譚仔亦推出新產品「譚仔米．扇」，聲稱以63萬條米線交織而成，並且經過「譚仔姐姐」長時間使用麻辣湯烹煮。除咗有陣陣譚仔獨有嘅麻辣香氣、讓客人食米線時，可以用「米．扇」散熱。

除了譚仔三哥及譚仔雲南米線，家居用品連鎖店宜家（IKEA）更跟隨潮流，推出「首個 NFT項目」（Non-Furniture ​​Treasure），一系列99件。但呢到所指的Treasure，是指顧客遺棄在IKEA分店內的寶物（俗稱垃圾）。宜家更大玩「認領」 NFT遊戲，客人可根據帖文的提示，到分店舖尋找心儀NFT，拍下照片並上傳到相關NFT的留言位置，再回答希望獲得該NFT的原因。獲得最多Like的玩家，可贏得該件NFT實體版及收藏獎勵熱狗券。​

其他報道

美期、A股升幅擴大 恒指半日跌159點 10天線失而復得 南水買A股增3倍

大摩下調中國今年GDP預測至4.6% 花旗警告二季經濟前景面臨風險

滬深三大指數半日向上 兩市成交額5962億人幣

世茂一筆境內債插7成 中途停牌

FT：華為在俄美之間陷兩難 倘繼續向俄出口設備恐再遭美國制裁

港元拆息全線向下 1個月HIBOR大跌至0.2389% 港元貶至逾2年最弱

保時捷IPO已選定牽頭銀行 估值或達千億美元

萬科旗下物業服務子公司萬物雲申請香港IPO

 

 

虛擬產業投資專家同大家探討實質投資虛擬產業部署、投資組合配置，潛力前景、注意事項，助大家參與及發掘虛擬貨幣、NFT及元宇宙的投資機遇。

新興投資工具（Crypto, NFT及Metaverse）組合配置及投資部署Webinar

立即報名： https://link.mingpao.com/73038.htm

日期：2022年4月7日 (星期四)

時間：晚上 8:30 – 10:00 (HKT)

 