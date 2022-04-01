時代中國（1233）昨公布2022年目標合約銷售減少至650億元，但時代鄰里主席白錫洪表示，與時代中國為兩個獨立發展的經濟實體公司，對方交付的在管及新增面積每年只佔整體的四分一水平，時代鄰里每年約七成均來自第三方拓展，未來隨著在第三方拓展發力，新增數量及面積都會增加，時代中國所佔的分額會愈來愈細。

但時代鄰里強調，時代中國所交付的項目不論商業及住宅都很優質，70%都位於大灣區，項目及業主品質構成佳，消費力強，加上時代中國的土儲超2000萬平方米，更擁有135個處於不同階段的城市更新項目，對應面積約4000萬平方米﹔加上在新年後，中央政府對地產行業的支持政策及方向很明確，相信行業政策已見底，比起去年前段時間的打壓或調整，政策已處於底部，沒有更多利空，接下來房地產會好轉，都為鄰里帶來穩健支持。

集團去年毛利率微跌2.9個百分點至27.3%，集團指主要因為去年進一步收購毛利率較低的合達聯行所帶來的影響，但在整合後的毛利率亦已由20%提升至24%。管理層指，

今年無為物管業務收併購設立目標，第三方拓展則目標2500萬平方米，若有合適收購，將會成為額外的增量。

至於社區增值服務方面，集團定下了未來三年不會增長30%的目標，但毛利率則因業務包含不同類型，相信未來仍能在30至34%高於平均的水平，並希望社區增值服務在未來2024年會貢獻毛利的的25%，貢獻淨利潤的40%。

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