發言人又指，目前有1860家上市公司以12月為財政年度年結日，不包括長期停牌的公司。聯交所致力維護公平、有序和持續的市場運作，將繼續積極監察事態發展，並與相關發行人溝通以協助他們全面遵守上市規則，盡可能縮短其股票的停牌期。

聯合聲明於2020年首次發布，同年的4月1日，約380家公司使用該聲明所提供的寬限發布了未經其核數師同意的初步業績，讓其股票得以繼續交易。其後，在2021年4月1日，共有27家公司使用了有關寬限。

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