恒指今早隨美股低開303點，曾挫最多438點，其後隨美期、A股回升，並以全日高位升42點收市，全日高低波幅482點。

恒指收市升42點或0.19%，報22039點，成交金額945億元，較上日減少7.61%，是1月31日651.35億元成交後最少；國指升11點或0.15%，報7537點。恒生科技指數收報4524點，跌0.74%。

騰訊（0700）、友邦（1299）、匯控（0005）貢獻恒指較多。阿里巴巴（9988）、港交所（0388）、京東（9618）拖累大市。

藍籌40隻升，22隻下跌，4隻無升跌。申洲國際（2313）升5.73%，收報110.8元，是升幅最大的藍籌，中生製藥（1177）跌7.98%，收報4.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股8隻升，22隻下跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報16.4元，升3.8%；跌幅最大的是百度（9888）收報135.2元，跌4.45%。

恒指10天線(21849.66點)失而復得。科指跌穿10天線(4561.34點)，20天線(4407.66點)失而復得。

北水休市。南水北上合計淨流入44.21億元人民幣，較上日增加319.66%，連續第3日流入，累計流入182億元。

午後消息股表現

澳門3月博彩毛收入跌55.8%，略多過預期。濠賭股普遍向下，新濠國際發展（0200）收報7.17元，跌0.97%；美高梅中國（2282）收報4.93元，跌1.2%；澳博（0880）收報3.87元，跌0.51%；永利澳門（1128）收報5.74元，無升跌；銀河娛樂（0027）收報47元，無升跌；金沙中國（1928）收報18.84元，跌0.74%。

中電（0002）委任羅嘉進為中國區總裁，接替陳紹雄。收報76.9元，升0.72%。

BOSSINI（0592）執董CFO辭任，非凡中國人員接任。收報0.64元，無升跌。

瑞風新能源（0527）去年虧損擴大至3.69億元人幣。收報0.176元，跌0.56%。

今早及隔晚消息股表現

有線寬頻（1097）去年蝕3.64億，探索免費電視新節目合作模式。收報0.043元，升2.38%。

大新銀行（2356）去年多賺11%息0.24元，淨息差擴闊至1.72%。收報6.94元，跌0.29%。

國美零售（0493）去年虧損收窄至44億元人幣，手持現金顯著減少。收報0.475元，跌3.06%。

龍光（3380）去年核心盈利96.3億人幣，倒退兩成。收報2.35元，升5.38%。

世茂服務（0873）去年多賺63%，末期息派息率為30%。收報4.47元，升6.43%。

華潤置地（1109）︰開發物業毛利率將維持22至23%。收報37.3元，升2.19%。

融創（1918）已將「20融創01」利息劃付至指定賬戶。停牌。

譚仔國際（2217）：譚仔三哥米線首間日本分店開業。收報2.68元，升0.75%。

中生製藥（1177）去年多賺4.27倍，末期息增1倍。收報4.5元，跌7.98%。

禹洲（1628）去年盈利升逾6倍至8.6億人幣，不派末期息。收報0.49元，升20.99%。

遠展（0035）：下半財年共變現逾41億。收報2.64元，跌0.75%。

中石油（0857）去年盈利增3.85倍，末期息0.09622元人幣。收報3.99元，跌1.72%。

破頂股表現

破頂股包括，飛思達科技（1782）創52周高，見1.17元，收報1.12元，升12%；交行（3328）創52周高，見5.7元，收報5.68元，升1.07%；神華（1088）創52周高，見26元，收報25.9元，升3.19%；伊泰（3948）創52周高，見9.65元，收報8.89元，跌2.74%。

破底股方面

破底股包括，明發（0846）創上市新低，見0.24元，收報0.305元，升17.31%；澳洲成峰高教（1752）創上市新低，見0.084元，收報0.085元，跌7.61%；太陽娛樂（8082）創上市新低，見0.046元，收報0.047元，跌4.08%；安莉芳（1388）創上市新低，見0.88元，收報0.92元，跌2.13%；中泛控股（0715）創上市新低，見0.037元，收報0.043元，無升跌；遠見控股（0862）見52周低0.165元，收報0.17元，無升跌；雲智匯科技（1037）見52周低0.29元，收報0.315元，升3.28%；煤氣（0003）見52周低9.3元，收報9.45元，跌0.42%；晨鳴紙業（1812）見52周低3.05元，收報3.2元，升2.89%；宏光（6908）見52周低4.45元，收報4.69元，升0.21%；巨濤海洋石油（3303）見52周低0.71元，收報0.73元，跌8.75%；國泰君安國際（1788）見52周低0.87元，收報0.88元，無升跌；海通國際（0665）見52周低1.34元，收報1.38元，跌2.13%；意馬國際（0585）見52周低0.51元，收報0.51元，跌1.92%；東銀國際（0668）見52周低0.165元，收報0.165元，無升跌；珠江鋼管（1938）見52周低0.245元，收報0.255元，升2%；九興（1836）見52周低7.2元，收報7.86元，升3.29%；盛業控股（6069）見52周低5.74元，收報5.9元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，名仕快相（8483）收報0.091元，升40%；松齡（1989）收報0.405元，升28.57%；禹洲（1628）收報0.49元，升20.99%；銀杏教育（1851）收報1.1元，升20.88%；金利豐（1031）收報0.305元，升19.61%；明發（0846）創上市新低，見0.24元，收報0.305元，升17.31%；中國新城鎮（1278）收報0.099元，升13.79%；上海復旦（1385）收報26.55元，升12.98%；鳳祥（9977）收報0.9元，升12.5%；飛思達科技（1782）創52周高，見1.17元，收報1.12元，升12%；魯大師（3601）收報2.06元，升11.35%。

下跌異動股，包括，朗詩（0106）收報0.22元，跌15.38%；VESYNC（2148）收報4.63元，跌13.62%；稻草熊（2125）收報4.15元，跌12.82%；雲頂新耀（1952）收報22.85元，跌11.95%；嘉和生物（6998）收報4.41元，跌11.8%；雲音樂（9899）收報81.8元，跌11.09%；佳兆業美好（2168）收報7.31元，跌10.96%；旭輝（0884）收報4.14元，跌10.2%；贏家時尚（3709）收報11.82元，跌9.77%；愛帝宮（0286）收報0.45元，跌9.09%。

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