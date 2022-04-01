Vivere在2月底向港交所（0388）遞交上市申請，保薦人為瑞銀，併購目標將聚焦中國或其他具有中國視角的全球醫療健康行業的公司，尤其專注於從事生物科技、診 斷、醫療專業設備、新型平台技術及醫療健康相關科技、合成生物學以及CXO等領域。

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