據《路透》旗下IFR報道，由鼎珮資產管理及天境生物發起的Vivere Lifesciences Acquisition已獲批在港上市，有望繼Aquila（7836）後，成為本港第二家特殊目的收購公司（SPAC）上市。
Vivere在2月底向港交所（0388）遞交上市申請，保薦人為瑞銀，併購目標將聚焦中國或其他具有中國視角的全球醫療健康行業的公司，尤其專注於從事生物科技、診 斷、醫療專業設備、新型平台技術及醫療健康相關科技、合成生物學以及CXO等領域。
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