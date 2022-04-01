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「股神」拍檔芒格：年青人發達難 守財亦難 「分散投資」再非萬無一失之策

「股神」巴菲特拍檔芒格（Charlie Munger）表示，現時年青人要創造及維持他們的財富是非常困難。

他表示，即使考慮到通貨膨脹，美國許多地區的生活成本也比以往任何時候都要高。他指「對於現在的大學畢業生而言，想要變得富有並保持富有，變得更加困難。」

芒格指，目前難以給予年輕人一個「一刀切」的投資建議。多年來，他的首選建議是分散投資，建立多元化投資組合，此策略可為聰明的投資者帶來約10％的回報，惟他考慮到現時投資環境已變得複雜，上述的方法再不是一個萬無一失的策略。

他又認為，剛畢業的年青人土難有容易入市賺錢的機會，但不代表年輕人不能從明智的投資中獲利，他們需要的是耐心。「我認為你必須弄清楚你的技能水平，或者你的顧問的技能水平。如果你覺得目前投資氣氛困難又混亂，我想說的是，歡迎來到成人的世界。」

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