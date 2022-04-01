截至2022年3月31日，理想汽車在全國已有217家零售中心，覆蓋102個城市；售後維修中心及授權鈑噴中心287家，覆蓋211個城市。

理想汽車聯合創始人兼總裁沈亞楠表示，「因受到長三角疫情的影響，部分零部件供應短缺導致生產受到影響，我們正在採取更多措施，以確保零部件的供應，盡可能地確保生產，縮短預訂理想ONE用戶提車等待周期」。

理想汽車收報102.6元，跌2.56%。

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