理想汽車（2015）公布，3月交付11,034輛理想ONE，按年2021年3月增長125.2%。2022年第一季度，理想汽車累計交付31,716輛，按年增長152.1%。自交付以來，理想ONE累計交付量已達155,804輛。理想汽車將於4月16日發佈為家庭打造的全球智能旗艦SUV：理想L9。
截至2022年3月31日，理想汽車在全國已有217家零售中心，覆蓋102個城市；售後維修中心及授權鈑噴中心287家，覆蓋211個城市。
理想汽車聯合創始人兼總裁沈亞楠表示，「因受到長三角疫情的影響，部分零部件供應短缺導致生產受到影響，我們正在採取更多措施，以確保零部件的供應，盡可能地確保生產，縮短預訂理想ONE用戶提車等待周期」。
其他報道
「股神」拍檔芒格：年青人發達難 守財亦難 「分散投資」再非萬無一失之策
恒指最高位收市升42點 10天線失而復得 南水淨流入增3.1倍
財經花生︱難分真假 愚人節各大品牌紛推新產品 譚仔三哥出浴鹽邀阿Gi代言
美期、A股升幅擴大 恒指半日跌159點 10天線失而復得 南水買A股增3倍
虛擬產業投資專家同大家探討實質投資虛擬產業部署、投資組合配置，潛力前景、注意事項，助大家參與及發掘虛擬貨幣、NFT及元宇宙的投資機遇。
新興投資工具（Crypto, NFT及Metaverse）組合配置及投資部署Webinar
立即報名： https://link.mingpao.com/73038.htm
日期：2022年4月7日 (星期四)
時間：晚上 8:30 – 10:00 (HKT)