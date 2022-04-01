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理想汽車3月交付11034輛理想ONE 增1.25倍

理想汽車（2015）公布，3月交付11,034輛理想ONE，按年2021年3月增長125.2%。2022年第一季度，理想汽車累計交付31,716輛，按年增長152.1%。自交付以來，理想ONE累計交付量已達155,804輛。理想汽車將於4月16日發佈為家庭打造的全球智能旗艦SUV：理想L9。

截至2022年3月31日，理想汽車在全國已有217家零售中心，覆蓋102個城市；售後維修中心及授權鈑噴中心287家，覆蓋211個城市。

理想汽車聯合創始人兼總裁沈亞楠表示，「因受到長三角疫情的影響，部分零部件供應短缺導致生產受到影響，我們正在採取更多措施，以確保零部件的供應，盡可能地確保生產，縮短預訂理想ONE用戶提車等待周期」。

理想汽車收報102.6元，跌2.56%。

 

 

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