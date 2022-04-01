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泰加保險入稟控母企布大股東吳宇等 涉將1.54億美元轉移至券商

泰加控股（6161）旗下本港保險公司泰加保險，去年底因涉資金調動問題，由保監委託德勤接管，該公司昨日入稟向泰加控股主要股東吳宇、安山資本等多間公司，以及安山資本前營業代表李卓峰（Jerff），涉嫌合謀透過一個欺詐計劃（fraudulent scheme）， 將泰加保險合共約1.54億美元資金，轉移至券商Nerico Brothers，要求追討該筆款項、期間利息及成本等。

據入稟狀顯示，原告為目前正被接管的泰加保險，被告包括母公司泰加主席兼主要股東吳宇、他旗下私人公司Smart Neo、關連公司Amber Hill ES Fund SPC、YF Securities Pte（前稱安山證券）、安山資本及李卓峰。據證監會資料顯示，李卓峰在2014年至2018年為Nerico Brothers營業代表，2018年至2020年則轉至安山資本任營業代表。

原告指，首被告吳宇與第六被告李卓峰，涉及透過一個欺詐計劃將泰加保險合共約1.54億美元，轉移至券商Nerico Brothers；而六名被告涉嫌違反信託責任、非法合謀、不誠實地提供協助。

原告要求法院確認Smart Neo、Amber Hill ES Fund SPC、YF Securities Pte及安山資本是代替泰加保險持有該1.54億美元資金；批准泰加保險追查該筆資金並提供相關協助；指令上述公司償還該筆資金，賠償事件造成損失、利息及成本等。

【案件編號：HCZZ 42/2022、HCA305/2022】 

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