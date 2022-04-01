moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

大新：期望今年維持息差平穩

大新銀行（2356）去年淨息差按年上升0.09厘至1.72厘，下半年淨息差較上半年回落0.02厘至1.72厘。今年聯儲局料將大幅加息，董事總經理兼行政總裁王祖興表示，該行去年息差提升，主要因為有效控制資金成本，特別存款成本，美國加息令資金成本有上升壓力，該行會調整貸存組合，期望維持息差目前水平。

大新銀行去年整體貸款增長5.1%，王祖興表示，去年增長主要受惠香港經濟復蘇，不過今年首季香港經濟受疫情打擊，貸款需求緩慢，較難預期今年貸款增長速度。對於資產質量會否有壓力，王祖興指在過去兩年疫情，該行採審慎風險控制策，也保持了信貸質素穩健。

大新首席財務總監周志良表示，內房貸款佔該行整體5%，比例很小，全行整體減值貸款率控制在0.97%低水平，去年第四季該行為內房貸款作出撥備，不過整個下半年撥備按年有所減少，因此認為該行內房信貸風險可控。

大新銀行去年淨服務費及佣金收入按年升1.3%至11.97億元，佔營運收入22%，首季資本市場波動，加上分行因疫情影響營業時間，王祖興預計今年費用收入將會受壓。泰禾人壽自去年2月起暫停新保單銷售，影響去年大新分銷壽險的收入，對於若然情况持續會否引入其他壽險銷售，王祖興指該行與泰禾簽訂了15年獨家分銷合約，會繼續履行義務，而泰禾的運作亦如常。

 

其他報道

理想汽車3月交付11034輛理想ONE 增1.25倍

泰加保險入稟控母企布大股東吳宇等 涉將1.54億美元轉移至券商

「股神」拍檔芒格：年青人發達難 守財亦難 「分散投資」再非萬無一失之策

恒指最高位收市升42點 10天線失而復得 南水淨流入增3.1倍

鴻海郭台銘有意再捐疫苗 惟未獲回應

商會調查：在華美國公司逾半面臨生產和供應鏈中斷的問題

滬深三大指數午後續向上 上證全周升2.19%

德勤：本港首季新股集資按年大跌9成 跌出全球五大

大摩降恒指今年底目標一成至22600點

港交所：32家上市公司停牌 未在限期前刊發去年業績

澳門3月博彩毛收入跌55.8% 略多過預期

財經花生︱難分真假 愚人節各大品牌紛推新產品 譚仔三哥出浴鹽邀阿Gi代言

 

虛擬產業投資專家同大家探討實質投資虛擬產業部署、投資組合配置，潛力前景、注意事項，助大家參與及發掘虛擬貨幣、NFT及元宇宙的投資機遇。

新興投資工具（Crypto, NFT及Metaverse）組合配置及投資部署Webinar

立即報名： https://link.mingpao.com/73038.htm

日期：2022年4月7日 (星期四)

時間：晚上 8:30 – 10:00 (HKT)