大新銀行去年整體貸款增長5.1%，王祖興表示，去年增長主要受惠香港經濟復蘇，不過今年首季香港經濟受疫情打擊，貸款需求緩慢，較難預期今年貸款增長速度。對於資產質量會否有壓力，王祖興指在過去兩年疫情，該行採審慎風險控制策，也保持了信貸質素穩健。

大新首席財務總監周志良表示，內房貸款佔該行整體5%，比例很小，全行整體減值貸款率控制在0.97%低水平，去年第四季該行為內房貸款作出撥備，不過整個下半年撥備按年有所減少，因此認為該行內房信貸風險可控。

大新銀行去年淨服務費及佣金收入按年升1.3%至11.97億元，佔營運收入22%，首季資本市場波動，加上分行因疫情影響營業時間，王祖興預計今年費用收入將會受壓。泰禾人壽自去年2月起暫停新保單銷售，影響去年大新分銷壽險的收入，對於若然情况持續會否引入其他壽險銷售，王祖興指該行與泰禾簽訂了15年獨家分銷合約，會繼續履行義務，而泰禾的運作亦如常。

其他報道

理想汽車3月交付11034輛理想ONE 增1.25倍

泰加保險入稟控母企布大股東吳宇等 涉將1.54億美元轉移至券商

「股神」拍檔芒格：年青人發達難 守財亦難 「分散投資」再非萬無一失之策

恒指最高位收市升42點 10天線失而復得 南水淨流入增3.1倍

鴻海郭台銘有意再捐疫苗 惟未獲回應

商會調查：在華美國公司逾半面臨生產和供應鏈中斷的問題

滬深三大指數午後續向上 上證全周升2.19%

德勤：本港首季新股集資按年大跌9成 跌出全球五大

大摩降恒指今年底目標一成至22600點

港交所：32家上市公司停牌 未在限期前刊發去年業績

澳門3月博彩毛收入跌55.8% 略多過預期

財經花生︱難分真假 愚人節各大品牌紛推新產品 譚仔三哥出浴鹽邀阿Gi代言

虛擬產業投資專家同大家探討實質投資虛擬產業部署、投資組合配置，潛力前景、注意事項，助大家參與及發掘虛擬貨幣、NFT及元宇宙的投資機遇。

新興投資工具（Crypto, NFT及Metaverse）組合配置及投資部署Webinar

立即報名： https://link.mingpao.com/73038.htm

日期：2022年4月7日 (星期四)

時間：晚上 8:30 – 10:00 (HKT)