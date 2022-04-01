由於往返中國的機組人員無需隔離，目前香港航空僅提供飛往上海和成都的有限服務，故相信上述調整對國泰航空及其旗下的香港快運航空影響較大。國泰此前公布2月客運運力跌69.4%，較疫情前水平不足2%。

據報，國泰航班運營主管Chris Kempis在一份員工的備忘錄中，表示調整是朝著正確方向邁出的一小步，為國泰的客運機組人員帶來緩解。另外，已在酒店隔離7天的國泰員工，在提交檢測結果呈陰性後，就可以離開指定隔離酒店。

國泰今天收報7.78元，微升0.91%。

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