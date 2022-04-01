太陽國際（1383）公布，由於太陽城博彩中介自去年12月份日起未能向集團提供酒店住宿產品；集團的飛機已於去年底出售；以及新冠肺炎疫情持續對旅遊業務造成負面影響，因此董事會決定由2022年4月1日起終止旅遊相關業務，有關業務佔集團截至去年人底止年度持續經營業務的總收入約12.6%。
公司日前公布截至去年12月底止全年業績，營業額3.4億元，按年升87.2%。盈轉虧蝕5.27億元，上年同期賺7.96億元；每股虧損7.91仙。
太陽國際今日收報0.07元，無升跌。
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