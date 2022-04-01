兩間監管機構推出措施，包括推出《重要資料聲明書——保費融資》以提高風險披露水平，協助有意利用保費融資的潛在投保人作出知情決定。《聲明書》列出了有關保費融資的考慮因素和涉及的風險。保險中介人在作出充分查詢並知悉客戶有意利用保費融資後，便應向客戶充分解釋《聲明書》的內容。有關客戶亦必須就每份運用保費融資的新投保申請填妥及簽署《聲明書》。

兩份通函亦涵蓋其他範疇，包括負擔能力評估、為可能過度槓桿借貸的客戶施加額外措施、銷售手法和培訓等。保費融資是指由銀行向投保人提供融資，購買儲蓄保險保單，保單由銀行抵押，可讓受保人以槓桿付出較少保費，增加儲蓄保單的回報。

保監局執行董事（長期業務）許美瑩表示，投保人利用保費融資以管理財富和流動資金的做法愈見普及，但相關風險不容忽視。當局發放通函，具體說明保監局對保險公司和保險中介人經營涉及保費融資的業務時的期望，進一步保障潛在投

保人。

金管局助理總裁（銀行操守）區毓麟表示，金管局與保監局一直緊密合作，為加強客戶利用保費融資時的保障。金管局通函配合了保監局通函，就銀行作為保險中介人及保費融資提供者進行保費融資活動提供指引，保障潛在投保人及銀行客戶。

去年保監局和金管局曾就保費融資進行聯合查察，識別行業的作業模式和須予改善之處，當時保監局行政總監張雲正表示，保費融資涉及槓桿借貸和利率上升帶來的風險，極有可能在保單產生的非保證收益低於預期時導致回報減低甚至錄得虧損，投保人的利益必須獲得充分保障。