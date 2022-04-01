報道指，中國政府準備最早在今年年中給予美國監管機構對紐約上市的大部分中國公司審計底稿的全部訪問權限，為防止世界最大的兩個經濟體進一步脫鉤做出少有的讓步。

匿名消息指，中國證監會和其他監管機構正在起草框架方案，將允許在紐約上市的200多家中國公司中的大部分保住上市地位。不過，他們表示，政府準備接受部分握有敏感數據的國有企業和民營企業退市。

消息指，框架方案預計將澄清哪些數據會觸發國家安全顧慮。其中一位人士表示，監管機構正在討論阿里巴巴等處理消費者信息的公司是否會自動歸於這一類。這位人士補充說，處理大量此類信息不一定會讓一家公司成為安全顧慮。

如果方案得以推進，那將標志著北京方面態度不同尋常的逆轉，可能會結束數十年來的爭端。隨著爭端升級，美國將2024年設為不合規企業從紐約證交所和納斯達克退市的最後期限。此次妥協還將表明，在中國經濟面臨眾多挑戰之際，中國願意在國家安全顧慮和投資者與企業的需求之間做出平衡。

消息指稱，細節仍在討論之中，還有可能進行調整，而且需要最高領導層的認可。一位人士表示，中國監管機構希望能與美方在夏季前後達成協議。

日前，美國證券交易委員會(SEC)主席Gary Gensler打消了有關美中即將達成協議的猜測，表明只有完全遵守美國的審計檢查要求才能繼續在美國市場交易。

Gensler當時說，如果想保護財務文件，中國只需將公司移到非美交易所上市。他還指出，美國法律關注的是不合規的國家，而不是個別公司。

中國證監會沒有立即回覆置評請求。

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