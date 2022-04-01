小鵬表示，3月交付的15414輛智能電動車當中，小鵬智能轎跑P7月度交付首次突破九千，達到9183輛。另智能家轎P5及G3與G3i智能SUV分別有4398輛及1833輛。

蔚來3月交付量則為9985輛，按年升37.6%。首季交付量25768輛，按年增28.5%。集團此前預計首季交付2.5萬至2.6萬輛。

至於理想汽車（2015）在3大車廠中續排第二，3月交付11034輛理想ONE，按年增1.25倍。首季交付31716輛，按年增1.52倍。集團此前給出的指引，是首季交付3萬至3.2萬輛。

理想汽車同時警告，因受到長三角疫情的影響，部分零部件供應短缺導致生產受到影響，集團正在採取更多措施，以確保零部件的供應，盡可能地確保生產，縮短用戶提車等待周期。

小鵬目前在美股盤前較港股收市升逾6%，理想及蔚來目前均較港股升3%。

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