兑付本金的方案為，融創房地產在2022年5月15日償還本金的10%，6月30日償還本金的10%，9月30日償還本金的15%，12月31日償還本金的15%；2023年3月31日償還本金的15%，6月30日償還本金的15%，9月30日償還本金的20%。

利息方面，展期期間維持債券原有票面利率不變，亦即維持4.78厘。新增利息隨每期本金償付金額同時支付。

融創中國主席孫宏斌對展期方案提供無限連帶責任擔保，融創還拿出青島阿朵小鎮及鄭州中原文旅城兩項目作為展期的增信保障。

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據指，自去年下半年以來，融創為按時償付債務，通過兩次配股、資產處置及大股東無息借款等措施，回籠資金近400億元。