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旗下萬物雲申主板上市 萬科：H股股東將獲保證配額

萬科（2202）公布，就分拆非全資附屬公司萬物雲空間科技服務股份上市一事，萬物雲於昨日已通過其聯席保薦人向聯交所提交上市申請(A1表格)，以申請萬物雲股份在聯交所主板上市及買賣。

萬物雲擬在獲得聯交所上市委員會的上市批准後，全球發售萬物雲H股。截至今日，萬科合共持有萬物雲約62.89%股權。待萬物雲境外上市及全球發售完成後，萬物雲將繼續為萬科的附屬公司。

倘若中國證監會、聯交所及其他監管機構批准萬物雲境外上市及全球發售，萬科在若干條件限制下，擬根據全球發售向合資格H股股東提供萬物雲發行新股的保證配額。

由於中國相關法律與法規限制，為公司現有A股股東提供保證配額存在若干障礙，故只能為現有H股股東提供保證配額，上述安排已經於2021年11月26日萬科召開的臨時股東大會、A股類別股東大會以及H股類別股東大會審議通過。

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