金管局原要求必須持有香港身分證才可開立虛擬銀行戶口，不過繼眾安銀行後，livi bank亦獲放寬，今晚公布，身處香港的內地旅客能夠開立livi戶口，並從他們的銀行賬戶轉賬至livi。
Livi同時推出兩項新服務，包括向個人客戶提供特許經營融資方案，及保單融資方案。前者是livi與股東之一的怡和集團合作，為7-Eleven的特許經營商和潛在特許經營商之東主，提供融資機會，還款期可長達60個月，有助提供現金流支持。該行稱，客戶只需透過簡單的文件遞交程序，可獲靈活還款方案。
保單融資方面，livi與中銀人壽、永明金融和中國人壽（海外）合作，幫助客戶在原有保單中釋放所鎖定的資產價值，並且提高相關資產的收益。
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