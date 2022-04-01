moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

虛銀livi可讓內地訪港旅客開戶

金管局原要求必須持有香港身分證才可開立虛擬銀行戶口，不過繼眾安銀行後，livi bank亦獲放寬，今晚公布，身處香港的內地旅客能夠開立livi戶口，並從他們的銀行賬戶轉賬至livi。

Livi同時推出兩項新服務，包括向個人客戶提供特許經營融資方案，及保單融資方案。前者是livi與股東之一的怡和集團合作，為7-Eleven的特許經營商和潛在特許經營商之東主，提供融資機會，還款期可長達60個月，有助提供現金流支持。該行稱，客戶只需透過簡單的文件遞交程序，可獲靈活還款方案。

保單融資方面，livi與中銀人壽、永明金融和中國人壽（海外）合作，幫助客戶在原有保單中釋放所鎖定的資產價值，並且提高相關資產的收益。

其他報道

旗下萬物雲申主板上市 萬科：H股股東將獲保證配額

美失業率降至3.6% 接近疫前低位

融創40億元境內債獲展期18個月

小鵬汽車又跑出 3月交付量1.5萬輛 超預期兼拋離蔚來

金管局及證監會發表新增計算期間諮詢總結

阿里美股升逾5% 中國擬讓美國獲取大部分公司全部審計稿 敏感企業容許退市

保監局和金管局發出通函釐清保費融資監管

太陽國際：即日起終止旅遊相關業務

華為等中企或面臨干預對俄制裁的風險 外交部：奉勸美國改掉威脅制裁他人的毛病

港府據報削機組人員隔離至7日 國泰內部文件：朝正確方向一小步

大新：期望今年維持息差平穩

理想汽車3月交付11034輛理想ONE 增1.25倍

泰加保險入稟控母企布大股東吳宇等 涉將1.54億美元轉移至券商

「股神」拍檔芒格：年青人發達難 守財亦難 「分散投資」再非萬無一失之策

恒指最高位收市升42點 10天線失而復得 南水淨流入增3.1倍

鴻海郭台銘有意再捐疫苗 惟未獲回應

商會調查：在華美國公司逾半面臨生產和供應鏈中斷的問題

 