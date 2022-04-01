Livi同時推出兩項新服務，包括向個人客戶提供特許經營融資方案，及保單融資方案。前者是livi與股東之一的怡和集團合作，為7-Eleven的特許經營商和潛在特許經營商之東主，提供融資機會，還款期可長達60個月，有助提供現金流支持。該行稱，客戶只需透過簡單的文件遞交程序，可獲靈活還款方案。

保單融資方面，livi與中銀人壽、永明金融和中國人壽（海外）合作，幫助客戶在原有保單中釋放所鎖定的資產價值，並且提高相關資產的收益。

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