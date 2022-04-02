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美股止跌回升 中概股急升

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美國上月就業數據強勁，美股連跌兩天後回穩，三大指數向上。道指收升139點或0.4%，報34818點。納指升40點或0.3%，報14261點。標指升15點或0.3%，報4545點。總結全周，道指微跌0.1%，納指升約0.1%，標指升約0.7%。

板塊方面，標普500指數以房地產和公用事業領漲，分別升2%和1.5%。資訊科技和金融板塊分別跌0.2%，工業板塊則跌0.7%最多。

商品市場方面，傳美國將釋出戰略儲油，WTI原油期貨失守100美元關口，收跌0.9%至每桶99.38美元。倫敦布倫特原油跌0.3%，最新報每桶104.35美元。

中美兩國纏繞多年的審計底稿問題，據報中方擬罕有讓步。在美上市的中概股急升，嗶哩嗶哩（9626）（美：BIDU）升8%，百度（9888）（美：BIDU）升6.6%，京東（9618）（美：JD）和阿里巴巴（9988）（美：BABA）分別升2.1%和1.3%。早前被美證交會（SEC）列入臨時除牌名單的富途（美︰FUTU）及愛奇藝（美︰IQ），分別升6.3%和5.3%。

ADR港股比例指數升0.2%，報22077點。長和（0001）ADR比香港升1.6%，中石化（0386）ADR和中石油（0857）ADR比香港均升逾1.4%。恒指夜期最多高水408點，最終收報22170點，高水130點。