路透報道，Tesla原本只希望停止營運四天，但在當局延長了該市東半部的嚴格行動限制後，Tesla亦取消了上周五和周六的生產計劃，目前幾乎上海所有區域都處於封鎖狀態。其中一位知情人士指，停工 7 天是該工廠自2019年底開始生產以來最長的停工期之一。Tesla上海工廠每周生產6000輛Model 3和1萬輛Model Y汽車。

此外，Tesla（美：TSLA）較早前公布，首季交付31萬輛電動車，創歷來紀錄，與預期30.92大致相符，其中Model S和X交付1.47萬輛，Model 3和Y交付29.53萬輛。另一方面，首季生產為30.54萬輛，則差過預期的31.19萬輛，其中Model S和X生產1.42萬輛，Model 3和Y生產29.12萬輛，Tesla提及目前存在生產鏈挑戰和有工廠關閉的影響。