據路透社引述知情人士報道，Tesla（美：TSLA）計劃明天（4日）開始恢復其上海工廠的生產，因預計第一批工人將從政策所實施的封城政策中解放出來。路透指，上海工廠為中國市場生產汽車，也是一個重要的出口樞紐，自上月28日以來，該工廠的生產已停止，因工廠位於政府從該市黃浦江以東地區開始實施兩階段封鎖。Tesla未有即時回應置評請求。
路透報道，Tesla原本只希望停止營運四天，但在當局延長了該市東半部的嚴格行動限制後，Tesla亦取消了上周五和周六的生產計劃，目前幾乎上海所有區域都處於封鎖狀態。其中一位知情人士指，停工 7 天是該工廠自2019年底開始生產以來最長的停工期之一。Tesla上海工廠每周生產6000輛Model 3和1萬輛Model Y汽車。
此外，Tesla（美：TSLA）較早前公布，首季交付31萬輛電動車，創歷來紀錄，與預期30.92大致相符，其中Model S和X交付1.47萬輛，Model 3和Y交付29.53萬輛。另一方面，首季生產為30.54萬輛，則差過預期的31.19萬輛，其中Model S和X生產1.42萬輛，Model 3和Y生產29.12萬輛，Tesla提及目前存在生產鏈挑戰和有工廠關閉的影響。