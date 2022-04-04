中美審計問題周六稍有進展，中證監發布規定，明確境外監管機構在中國境內進行調查取證或開展檢查的應當通過跨境監管合作機制進行，證監會和有關主管部門依據雙多邊合作機制提供必要的協助；同時，修改後的草案刪除了原規定中關於現場檢查應以中國監管機構為主進行，或者依賴中國監管機構的檢查結果的表述。