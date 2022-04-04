中美審計問題周六稍有進展，中證監發布規定，明確境外監管機構在中國境內進行調查取證或開展檢查的應當通過跨境監管合作機制進行，證監會和有關主管部門依據雙多邊合作機制提供必要的協助；同時，修改後的草案刪除了原規定中關於現場檢查應以中國監管機構為主進行，或者依賴中國監管機構的檢查結果的表述。
美股上周五上升跌，港股ADR升41點或0.19%，報22081點，夜期升144點或0.65%，報22170點，夜期高水130點。
個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.64%，折合報385.01元；阿里巴巴（9988）跌1.62%，折合報107.93元；美團（3690）升1.86%，折合報158.39元；匯控（0005）跌0.13%，折合報54.28元；建行（0939）跌0.51%，折合報5.9元。
道期現跌0.175%；標期現跌0.19%；納期現跌0.32%。日股休市，韓股休市，澳股現升0.5%。
紐油現跌0.79%或0.78美元，報98.48美元；布油現跌0.66%或0.68美元，報103.7美元；金價現升0.02%或0.48美元，報1926.16美元；美國10年期債息現升0.38%或0.0091厘，報2.3913厘。
比亞迪宣布停產燃油汽車，3月新能車銷量增3倍。
石藥集團（1093）：中國自主研發mRNA疫苗，石藥稱獲臨床許可。
金界控股（3918）今年首季EBITDA，按季增逾83%。
市傳奧園（3883）將引國企作戰略投資者進行重組。
融創中國（1918）40億債獲展期，增兩文旅項目作擔保。
小鵬汽車（9868）又跑出，3月交付量1.5萬輛，超預期兼拋離蔚來（9866）。
萬科（2202）公布旗下萬物雲申主板上市，萬科：H股股東將獲保證配額。
太陽國際（1383）：即日起終止旅遊相關業務。
港府據報削機組人員隔離至7日，國泰（0293）內部文件：朝正確方向一小步。
大新（2356）：期望今年維持息差平穩。
理想汽車（2015）3月交付11034輛理想ONE，增1.25倍。
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