股份合併比率將為68.4543077股合併為1股。該批2218.3萬股代價股份，相當於經發行股本約41.45%，每股代價股份發行價為10.00美元（相等於每股代價股份約78.00港元）。

代價股份發行價格每股代價股份約78元，較最後交易日收市價每

68.4543077股55.45元溢價約40.67%。

Iron Spark於2021年1月22日至9月30日止，淨虧損（除特許經營稅開支後）66.1萬美元。淨資產總值1.67億美元。

PIPE股份認購協議訂約方包括，Telemark Fund、Kolon Industries、Iron Spark Opportunity、IRONGREY(韓股SeAH Holdings(KRX:058650)旗下公司)。認購價同為78港元，較上日收市每68.4543077股55.45元溢價約40.67%。

擬將私人配售所得款項淨額用於（1）資訊科技及系統投資，（2）增強公司全渠道營銷，（3）開發及豐富公司數碼及編輯內容，（4）發展公司區域中心，（5）擴展其創意代理製作能力，（6）發展實體零售店及媒體活動場所，以及（7）一般營運資金用途。

完成後，公司主席、行政總裁兼執行董事馬柏榮持股將由72.31%降至40.54%。

公司指出，合併有利於短中長期發展、獲得超過13億元資本、雙重上市地位、提升公司於北美洲的影響力及知名度、與Iron Spark管理層的協同效應。

Iron Spark為特殊目的收購公司，於納斯達克交易所，交易代碼「ISAA」。

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