中美審計問題稍有進展，恒指今早高開187點或0.86%，報22227點，成交金額27億元；國指今早高開81點或1.09%，報7618點。恒生科技指數開市報4606點，升1.81%。
騰訊（0700）、美團（3690）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。匯控（0005）、建行（0939）、中電（0002）拖累大市。騰訊（0700）開市報388.8元，升2.64%；阿里巴巴（9988）開市報110.6元，升0.82%；美團（3690）開市報160.1元，升2.96%。
藍籌41隻升，7隻下跌，18隻無升跌。石藥（1093）升6.11%，報9.38元，是升幅最大的藍籌，百威（1876）跌0.47%，報21.05元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股25隻升，0隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報223元，升4.69%；跌幅最大的是小米（1810）開市報13.78元，無升跌。
恒指高於10天線(21950.23點)20天線(21225.46點)。科指升穿10天線(4580.33點)。
HYPEBEAST（0150）獲SPAC公司溢價40%合併，將同時於納斯達克上市。開市報0.93元，升14.81%。
比亞迪（1211）宣布停產燃油汽車，3月新能車銷量增3倍。開市報228.6元，升1.51%。
石藥集團（1093）：中國自主研發mRNA疫苗，石藥稱獲臨床許可。開市報9.38元，升6.11%。
金界控股（3918）今年首季EBITDA，按季增逾83%。開市報7.03元，跌0.57%。
小鵬汽車（9868）又跑出，3月交付量1.5萬輛，超預期兼拋離蔚來（9866）。小鵬開市報115.7元，升3.95%。蔚來（9866）開市報175元，升3%。
萬科（2202）公布旗下萬物雲申主板上市，萬科：H股股東將獲保證配額。開市報18.98元，無升跌。
太陽國際（1383）：即日起終止旅遊相關業務。開市報0.071元，升1.43%。
港府據報削機組人員隔離至7日，國泰（0293）內部文件：朝正確方向一小步。開市報7.78元，無升跌。
大新（2356）：期望今年維持息差平穩。無成交，報6.94元。
理想汽車（2015）3月交付11034輛理想ONE，增1.25倍。開市報107.1元，升4.39%。
異動股
上升異動股，包括，Hypebeast（0150）開市報0.93元，升14.81%；泰凌醫藥（1011）開市報0.075元，升8.7%；禹洲（1628）開市報0.53元，升8.16%；歌禮製藥（1672）開市報5.5元，升8.06%；石藥集團（1093）開市報9.38元，升6.11%；康希諾生物（6185）開市報133元，升5.98%；德琪醫藥（6996）開市報7.11元，升5.49%；裕承科金（0279）開市報0.184元，升5.14%；嗶哩嗶哩（9626）開市報223元，升4.69%。
下跌異動股，包括，BC科技（0863）開市報6.39元，跌10%；莊士機構（0367）開市報0.88元，跌6.38%；康諾亞（2162）開市報21.2元，跌5.99%；宇華教育（6169）開市報1.65元，跌4.62%；中國科培（1890）開市報2.1元，跌4.11%；佳兆業美好（2168）開市報7.01元，跌4.1%；雅迪（1585）開市報12.3元，跌3%；南方東英元宇宙概念ETF（3034）開市報8.03元，無升跌；世紀睿科（1450）開市報1.8元，跌2.7%；指尖悅動（6860）開市報0.385元，跌2.53%。
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