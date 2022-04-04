moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

恒指高開187點 科指升穿10天線 ATM上升 HYPEBEAST升14%

中美審計問題稍有進展，恒指今早高開187點或0.86%，報22227點，成交金額27億元；國指今早高開81點或1.09%，報7618點。恒生科技指數開市報4606點，升1.81%。

騰訊（0700）、美團（3690）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。匯控（0005）、建行（0939）、中電（0002）拖累大市。騰訊（0700）開市報388.8元，升2.64%；阿里巴巴（9988）開市報110.6元，升0.82%；美團（3690）開市報160.1元，升2.96%。

藍籌41隻升，7隻下跌，18隻無升跌。石藥（1093）升6.11%，報9.38元，是升幅最大的藍籌，百威（1876）跌0.47%，報21.05元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股25隻升，0隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報223元，升4.69%；跌幅最大的是小米（1810）開市報13.78元，無升跌。

恒指高於10天線(21950.23點)20天線(21225.46點)。科指升穿10天線(4580.33點)。

HYPEBEAST（0150）獲SPAC公司溢價40%合併，將同時於納斯達克上市。開市報0.93元，升14.81%。

比亞迪（1211）宣布停產燃油汽車，3月新能車銷量增3倍。開市報228.6元，升1.51%。

石藥集團（1093）：中國自主研發mRNA疫苗，石藥稱獲臨床許可。開市報9.38元，升6.11%。

金界控股（3918）今年首季EBITDA，按季增逾83%。開市報7.03元，跌0.57%。

小鵬汽車（9868）又跑出，3月交付量1.5萬輛，超預期兼拋離蔚來（9866）。小鵬開市報115.7元，升3.95%。蔚來（9866）開市報175元，升3%。

萬科（2202）公布旗下萬物雲申主板上市，萬科：H股股東將獲保證配額。開市報18.98元，無升跌。

太陽國際（1383）：即日起終止旅遊相關業務。開市報0.071元，升1.43%。

港府據報削機組人員隔離至7日，國泰（0293）內部文件：朝正確方向一小步。開市報7.78元，無升跌。

大新（2356）：期望今年維持息差平穩。無成交，報6.94元。

理想汽車（2015）3月交付11034輛理想ONE，增1.25倍。開市報107.1元，升4.39%。

異動股

上升異動股，包括，Hypebeast（0150）開市報0.93元，升14.81%；泰凌醫藥（1011）開市報0.075元，升8.7%；禹洲（1628）開市報0.53元，升8.16%；歌禮製藥（1672）開市報5.5元，升8.06%；石藥集團（1093）開市報9.38元，升6.11%；康希諾生物（6185）開市報133元，升5.98%；德琪醫藥（6996）開市報7.11元，升5.49%；裕承科金（0279）開市報0.184元，升5.14%；嗶哩嗶哩（9626）開市報223元，升4.69%。

下跌異動股，包括，BC科技（0863）開市報6.39元，跌10%；莊士機構（0367）開市報0.88元，跌6.38%；康諾亞（2162）開市報21.2元，跌5.99%；宇華教育（6169）開市報1.65元，跌4.62%；中國科培（1890）開市報2.1元，跌4.11%；佳兆業美好（2168）開市報7.01元，跌4.1%；雅迪（1585）開市報12.3元，跌3%；南方東英元宇宙概念ETF（3034）開市報8.03元，無升跌；世紀睿科（1450）開市報1.8元，跌2.7%；指尖悅動（6860）開市報0.385元，跌2.53%。

 

其他報道

HYPEBEAST獲SPAC公司溢價40%合併 將同時於納斯達克上市

港股ADR升41點 夜期高水130點 美期跌、澳股升 日韓、A股休市 南北水暫停

虛擬產業投資專家同大家探討實質投資虛擬產業部署、投資組合配置，潛力前景、注意事項，助大家參與及發掘虛擬貨幣、NFT及元宇宙的投資機遇。

新興投資工具（Crypto, NFT及Metaverse）組合配置及投資部署Webinar

立即報名： https://link.mingpao.com/73038.htm

日期：2022年4月7日 (星期四)

時間：晚上 8:30 – 10:00 (HKT)