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醫思醫療新設綜合醫療服務旗艦中心和高端影像中心

醫思醫療（2138）公布，新設綜合醫療服務旗艦中心和高端影像中心。醫思醫療曾升最多3.31%，現報8.32元，升1.96%。

醫思醫療指，新旗艦中心位於香港島中環馮氏大廈，共有七層新樓層，總樓面面積約 22,200 平方呎。其中五層已於3月31日投入運營。提供的服務包括但不限於普通科，骨科，眼科，脊醫，物理治療及痛症管理。其餘兩層，將用於開設高端影像中心以提供一站式醫學診斷服務，預計將於2022年第四季度啟用。

另外，位於香港島太古太古城中心 6 樓的高端影像中心已於4月1日投入運營。目前於新界、九龍和香港島擁有六個高端影像中心。

 

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