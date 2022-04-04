康希諾生物（6185）公布，新型冠狀病毒mRNA疫苗獲得國家藥品監督管理局藥物臨床試驗批件。
康希諾生物曾升最多11.55%，是2022年2月21日後最大升幅，高見140元，是2022年3月28日144.4元後最高。現報134.4元，升7.09%。
公司指，根據臨床前研究結果顯示，該款疫苗可以誘導出針對多種世界衛生組織認定的重要變異株（包括當前流行株）的高滴度的中和抗體，與以原型株為基礎開發的現有新冠疫苗相比廣譜性更強，可以更有效地保護機體免受現有變異株的感染。
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