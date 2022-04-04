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港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌3日 跌至0.2058% 見逾1個月低

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌3日，跌3.31點子至0.20589%，是2月28日後最低，當日報0.20071%。對上一次連跌3日是2022年2月8日，當日拆息報0.1956%。

港元現報7.8339元升值1點子，曾貶值最多11點子，報7.8351元，亦曾升值最多3點子，報7.8337元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.27點子至0.0472%；1星期HIBOR跌1.05點子至0.0728%；2星期HIBOR跌1.46點子至0.09702%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.73點子至0.51155%；6個月期HIBOR跌0.66點子至0.95825%；12個月期HIBOR升0.29點子至1.72327%。

美元指數現報98.562貶值0.07點或0.07%。

美元1個月期LIBOR報0.43757%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.2317%，連續3日收窄，利差是2019年10月18日後最低，當日差距為-0.2885%。

對上一次連續3日收窄，是2022年3月10日，當日利差報-0.1336%。

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