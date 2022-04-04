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恒指半日升274點 創逾一周高 ATM推高大市 HYPEBEAST升45%

A股休市、南北水暫停，恒指今早高開187點，低位曾升84點，其後升幅擴闊至最多352點，高低波幅268點。恒指、國指見上月23日後新高，科指則為一周高。

恒指半日升274點或1.24%，報22313點，成交金額504億元；國指升143點或1.9%，報7680點。恒生科技指數收報4659點，升2.98%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）貢獻恒指較多。匯控（0005）、長和（0001）、蒙牛（2319）拖累大市。騰訊（0700）收報385.2元，升1.69%；阿里巴巴（9988）收報112元，升2.1%；美團（3690）收報160.3元，升3.09%。

藍籌42隻升，20隻下跌，4隻無升跌。碧桂園（2007）升7.68%，收報6.31元，是升幅最大的藍籌，百威（1876）跌3.07%，收報20.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股26隻升，3隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報234元，升9.86%；跌幅最大的是舜宇（2382）收報123.1元，跌1.12%。

恒指升穿10天線(21958.91點)。科指升穿10天線(4585.61點)。

北水、南水休市。

康希諾生物（6185）新冠mRNA疫苗獲藥監局臨床試驗批件。收報131.9元，升5.1%。

醫思醫療（2138）新設綜合醫療服務旗艦中心和高端影像中心。收報8.37元，升2.57%。

HYPEBEAST（0150）獲SPAC公司溢價40%合併，將同時於納斯達克上市。收報1.18元，升45.68%。

比亞迪（1211）宣布停產燃油汽車，3月新能車銷量增3倍。收報236.8元，升5.15%。

石藥集團（1093）：中國自主研發mRNA疫苗，石藥稱獲臨床許可。收報9.34元，升5.66%。

金界控股（3918）今年首季EBITDA，按季增逾83%。收報7.27元，升2.83%。

小鵬汽車（9868）又跑出，3月交付量1.5萬輛，超預期兼拋離蔚來（9866）。小鵬收報117.4元，升5.48%。蔚來（9866）平上市高位180元，收報178元，升4.77%。

萬科（2202）公布旗下萬物雲申主板上市，萬科：H股股東將獲保證配額。收報21元，升10.64%。

太陽國際（1383）：即日起終止旅遊相關業務。收報0.068元，跌2.86%。

港府據報削機組人員隔離至7日，國泰（0293）內部文件：朝正確方向一小步。收報7.85元，升0.9%。

大新（2356）：期望今年維持息差平穩。收報6.9元，跌0.58%。

理想汽車（2015）3月交付11034輛理想ONE，增1.25倍。收報110.2元，升7.41%。

破頂股表現

破頂股包括，中海物業（2669）創上市新高，見10.08元，收報9.72元，升1.78%；禪遊科技（2660）創上市新高，見2.53元，收報2.46元，升14.95%；海昌海洋公園（2255）創上市新高，見4.12元，收報3.91元，跌0.76%；康耐特光學（2276）創上市新高，見4.98元，收報4.83元，跌0.62%；綠城中國（3900）創52周高，見16.08元，收報15.94元，升9.93%；銀杏教育（1851）創52周高，見2.09元，收報1.11元，升0.91%；太平洋航運（2343）創52周高，見4.55元，收報4.47元，無升跌；交行（3328）創52周高，見5.74元，收報5.72元，升0.7%。

破底股方面

破底股包括，巨濤海洋石油（3303）見52周低0.7元，收報0.72元，跌1.37%；鴻福堂（1446）見52周低0.37元，收報0.37元，跌2.63%；意馬國際（0585）見52周低0.51元，收報0.51元，無升跌；英皇娛樂（0296）見52周低0.65元，收報0.67元，跌2.9%；豐德麗（0571）見52周低0.24元，收報0.3元，升1.69%。

異動股

上升異動股，包括，Hypebeast（0150）收報1.18元，升45.68%；松齡（1989）收報0.52元，升28.4%；歌禮製藥（1672）收報6.18元，升21.41%；金茂（0817）收報2.87元，升21.1%；融創服務（1516）收報5.99元，升20.04%；龍光地產（3380）收報2.8元，升19.15%；開拓藥業（9939）收報0.63元，升17.61%；新城發展（1030）收報5.08元，升17.59%；太和控股（0718）收報0.087元，升17.57%；金茂服務（0816）收報5.62元，升15.64%；新城悅（1755）收報10.82元，升15.23%。

下跌異動股，包括，維太創科（6133）收報0.202元，跌14.04%；莊士機構（0367）收報0.86元，跌8.51%；匯聚科技（1729）收報1.04元，跌7.96%；邁博藥業（2181）平上市低位0.7元，收報0.7元，跌7.89%；中譽集團（0985）收報2.4元，跌6.98%；天倫燃氣（1600）收報5.14元，跌6.72%；金利豐（1031）收報0.285元，跌6.56%；飛魚科技（1022）收報0.29元，跌6.45%；中國環保科技（0646）收報0.59元，跌6.35%；魯大師（3601）收報1.96元，跌4.85%；艾伯科技（2708）收報2.85元，跌4.68%。

 

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