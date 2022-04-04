曾俊華以「我不是財爺 以後叫我Choi Yeah！」為題在fb發文表示，希望香港人在困難時刻可以更加開心，所以邀請了日本畫家山内庸資（Yosuke Yamauchi）為他設計3000個Choi Yeah NFT。Choi Yeah的詳情，將會於choiyeah.io上公布。

他指，這個NFT不只是一個頭像，擁有者更會在發行後的一年內，收到他為香港人挑選的6件小禮物，或許是他看到的一首詩、一首歌、一篇文等等，同時更可優先參與部份活動，及未來他有份的Web3企劃。

他提到，為這個NFT日後所有交易的10%，回饋初創社群，強調年輕人將會是社會的未來。

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