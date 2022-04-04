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更新fb惹網民猜測 曾俊華：今日推NFT 與其他時事新聞無關

行政長官林鄭月娥今早宣布不會角逐連任。有網民發現，前財政司司長、保泰人壽（Bowtie）資深顧問曾俊華在林鄭宣布後即更新fb頭像及封面相片，惹外界猜疑。曾俊華最新在Facbook澄清，其團隊於月前已訂好在今日推出NFT ，與其他時事新聞絕對無關。

林鄭宣布不角逐連任 前財爺曾俊華即更新fb 網民問：係咪參選？

曾俊華以「我不是財爺 以後叫我Choi Yeah！」為題在fb發文表示，希望香港人在困難時刻可以更加開心，所以邀請了日本畫家山内庸資（Yosuke Yamauchi）為他設計3000個Choi Yeah NFT。Choi Yeah的詳情，將會於choiyeah.io上公布。

他指，這個NFT不只是一個頭像，擁有者更會在發行後的一年內，收到他為香港人挑選的6件小禮物，或許是他看到的一首詩、一首歌、一篇文等等，同時更可優先參與部份活動，及未來他有份的Web3企劃。

他提到，為這個NFT日後所有交易的10%，回饋初創社群，強調年輕人將會是社會的未來。

 

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