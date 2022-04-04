許正宇表示，政府將在新制度實施前訂立相關規例，賦權財匯局可於新制度實施前，查閱公會的紀錄和資料，用作設立註冊記錄冊和建立個案資料庫等籌備工作。政府亦已按有關原則草擬附屬法例，詳細訂明不同進度的個案的跟進單位和程序，以確保會財局與會計師公會妥善交接相關職能和個案。

對於有關發出執業證書、執業單位註冊和相關續期的收費水平，許正宇稱，會把費用水平訂為公會現時水平，並訂明在明年10月1日，即相隔一年之後才開始收取。

財匯局去年10月再度獲擴權，逐步取代會計師公會職能，包括改由財匯局負責發出會計執業證書和為會計師事務所及執業法團註冊，以及為核數師註冊；至於查察、調查及紀律處分的職能，原本僅針對上市公司核數師，改革後則涵蓋執業單位及所有會計師。

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