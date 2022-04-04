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恒大海花島39棟樓宇據報由「拆除」變「沒收」

恒大（3333）旗下海南儋州市填海項目海花島有39幢樓宇，去年底遭責令拆除，之後恒大申請行政覆議。惟內媒引來消息指，內地政府當局將由「拆除」改為「沒收」。

據報，有關部門負責人表示，將依法依規保護好有關各方合法權益。負責部門已對張琦、林東等8名責任人員予以問責處理，對其他相關責任人員將依規依紀依法進一步調查。恒大仍繼續停牌。

去年12月30日，海南省儋州市綜合行政執法局發布的《行政處罰（限期拆除）決定書》指出，海花島2號島的39棟建築違法取得的規劃許可證已被撤銷，限期10日內自行拆除。

恒大的海花島號稱世界最大的人工島。惟在2021年12月中旬「中國十大醜陋建築評選」中，海花島被評為十大醜陋建築的榜首，上榜理由為資本任性妄為，破壞海洋生態，形態怪異雜亂，是炫富、媚俗文旅項目的典型。

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